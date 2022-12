Amargo regreso a las pistas de James Harden

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON.- James Harden tuvo muchos problemas en su regreso a las pistas tras más de un mes lesionado. El escolta All-Star cosechó 21 puntos mediante un 4/19 en tiros de campo en la derrota de los Sixers en la doble prórroga ante los jóvenes Houston Rockets por 123-132.

«No he jugado bien, pero tengo que mejorar, y lo haré», admitió James Harden a ESPN.

Se suponía que tendría restricción de minutos tras superar su lesión en el pie derecho. Sin embargo, el partido mandaba, y se marchó hasta los 39 minutos. «No te voy a poner ninguna excusa. No he jugado bien. No he encontrado el ritmo», señaló.

Harden falló sus siete primeros intentos desde el triple para finalizar con un 4 de 11. Además, aportó 4 rebotes, 7 asistencias y 2 robos de balón, y se marchó hasta en once ocasiones a la línea de personal.

En los Rockets, con dos victorias en las últimas tres jornadas, tuvieron a Jalen Green como su hombre referencia con 27 puntos y 7 asistencias. Asimismo, su compañero de backcourt Kevin Porter Jr. agregó 24 tantos, y el novato Jabari Smith Jr. obtuvo 16 puntos y 11 rebotes, incluido un triple clave en la recta final que les ponía seis puntos arriba con poco más de minuto y medio por disputarse.

«Este partido nos ha dado una tremenda confianza. Cuanto más tiempo pases en pista, más te va a enseñar y te va a permitir desarrollarte para obtener el fruto que estás buscando», explicó Stephen Silas.

Otros destacados en Philadelphia fueron Joel Embiid, que quedó eliminado por faltas, con 39 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 2 tapones, y su compañero Tobias Harris con 27 tantos.

