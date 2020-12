Amarfis deja ver su lado altruista durante la pandemia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Estar en confinamiento obligatorio a causa de la pandemia del coronavirus y ver las necesidades por la que están atravesando cientos de familias del país, es especial las de la región Sur central, ha motivado al merenguero Amarfis extender su mano en favor de los más necesitados.

El agradecimiento que siente por todo el que lo ha apoyado a lo largo de sus 21 años de carrera artística lo motiva a llevarles un granito de arena para alivianar la carga en medio de tantas precariedades.

En ese sentido, el líder de La Banda de Atakke, estuvo de visita por el Hospital de Monte Plata contactando sus necesidades para llevarle asistencia.

Además, donó unos cheques a la alcaldía de Sabana Grande de Boyá, tierra que le vio nacer, para la ayuda de la reconstrucción del parque central.

También Amarfis se ha preocupado por el bienestar de los DJs y músicos del Distrito Nacional, que al igual que toda la clase artística se han quedado sin trabajo por los estados de emergencias decretados por el Gobierno, al igual que por los ancianos de la Residencia Bethania en Los Mina.

“La idea es que mi gente no sienta tan fuerte los estragos de la pandemia. Aunque sé que no es mucho, pero lo poco que puedo dar me llena el corazón a ver esos rostros iluminados con una sonoriza”, expresó el intérprete de éxitos como “La Langosta”, “Spanish Girl” y “El Pollo”, entre otros.

Amarfis Aquino, nombre completo del merenguero, apeló a la buena voluntad de los líderes políticos del país, que estén o no en el poder para que acudan en favor de los más necesitados, porque a su entender, “de ese modo se hace una mejor nación”.