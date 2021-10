Amarante Baret denuncia ataque del Gobierno al PLD en procura de desprestigiarlo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Carlos Amarante Baret, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), denunció este martes que el gobierno del PRM tiene una línea estratégica de ataque contra esa organización política con el objetivo de desprestigiarla.

Amarante Baret expresó que el gobierno vive acusando a todos los peledeístas de corruptos y enriquecerse utilizando los recursos del Estado con el objetivo político de una posible reelección del presidente Luis Abinader.

“Esta administración gubernamental está explotando el tema de la corrupción con un momentáneo relativo éxito. Existe la presunción de inocencia y no se puede andar alegremente acusando de corrupto a nadie”, destacó Amarante Baret entrevistado en el programa Matinal 5.

Afirmó que a pesar de esa línea de ataques desde las más altas instancias del gobierno, no van a poder destruir al Partido de la Liberación Dominicana, ni borrar la imagen de su obra de gobierno.

Explicó que el Ministerio Público tiene derecho legítimo, incluso por el simple rumor, de iniciar una investigación de cualquier persona y el PLD nunca se ha opuesto a ello: “Lo único que siempre ha pedido el Partido de la Liberación Dominicana es que se respete el debido proceso de ley”, agregó.

Argumentó que contra cualquier acusado lo que existe no es una presunción de culpabilidad, que es lo que ha vendido el PRM, lo que hay en la Constitución es una presunción de inocencia, que se destruye con una investigación que puede hacerse y demostrarse en la justicia.

“El PLD no se opone a eso, el PLD se opone al circo que quiere armar el gobierno central como parte de una estrategia política de este gobierno incompetente que está dirigiendo la cosa pública”, enfatizó el exministro de Educación.

Cuestionado en torno a la sonada propuesta de reforma fiscal del gobierno, dijo que de manera particular no levantará su mano en el Comité Político para “aprobar impuestos al aceite, la salsa, harina del negrito, no voy a levantar mi mano para eso, eso es un crimen”.

Sobre un reportaje publicado este día en el que se afirma que el número de centros escolares con irregularidades graves es casi el 40 %, otras abandonadas y otras nunca se iniciaron, a pesar de anticipo millonario, Amarante Baret atribuyó su publicación a una campaña para desprestigiar el programa de edificaciones escolares.

“No ha existido desfalco alguno. Es una mentira. Es parte de una campaña para desacreditar que tiene la incompetente gestión al frente del Ministerio de Educación para desprestigiar una obra hermosa, como fue el programa nacional de edificaciones escolares” declaró Amarante Baret en una nota que la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

