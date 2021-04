Amarante advierte sobre daños que provocaría suspender normativa para formación docente

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Carlos Amarante Baret, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), puso en circulación su libro “La revolución Educativa” mediante un panel que trató sobre el pasado, presente, futuro y retos de la educación dominicana.

El panel de lanzamiento del libro “La revolución Educativa” estuvo conformado por Ligia Amada Melo, exministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; y Juan Ariel Jiménez, miembro del Comité Político del PLD y el autor, Carlos Amarante Baret.

Amarante Baret manifestó que el libro recoge las políticas públicas implementadas por el Estado dominicano durante los gobiernos del Presidente Danilo Medina que lograron transformar positivamente el sistema educativo de República Dominicana, colocándola en el trayecto de alcanzar los niveles de calidad de la educación a nivel internacional.

Apuntó que el libro destaca de manera especial las transformaciones y logros alcanzados en su gestión como Ministro de Educación en el período 2013-2016.

Al intervenir en el panel la maestra Ligia Amada Melo aseguró que el libro explica muy claro todo lo que se hizo a favor de aumentar la cobertura, la educación desde la primera infancia, la formación y los proyectos y normativas para la capacitación docente, entre ellas la normativa 09-15; entre otros aspectos importantes.

En tal sentido, expresó que lamenta profundamente el intento de suspender la Normativa 09-15 que establece los criterios para la Formación Docente, por parte de Franklin García Fermín, actual ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ya que esa medida implicaría un retroceso en la formación de los profesores.

Explicó que dicha normativa es una muestra de que en su gestión al frente del MESCYT se trabajó de manera conjunta con el Ministerio de Educación, que dirigía entonces Carlos Amarante Baret, para crear los perfiles y las competencias necesarias de los nuevos docentes.

“Agradezco a Amarante Baret porque siempre defendió y apoyó todos los programas a favor de la formación y capacitación docente para mejorar las competencias de las mismas”, precisó.

Dijo que para el diseño de la normativa se adoptaron como fundamentos: el desarrollo personal y profesional, la dimensión socio cultural, las competencias biológicas, cognitivas y sociales de los estudiantes; así como la dimensión pedagógica, curricular y gestión escolar.

“La Normativa 09-15, aprobada por el CONESCYT el 11 de diciembre del 2015 fue elaborada con la participación de todas las universidades que formaban profesores, especialistas y técnicos del Ministerio de Educación (MINERD) y del MESCYT” agregó la exfuncionaria.

En tanto que Juan Ariel Jiménez, ex Ministro de Economía, consideró que alcanzar la calidad de la educación no es tarea fácil, pero que durante los gobiernos del presidente Danilo Medina se trabajaron horas para crear los perfiles y los contenidos para una educación y un docente del siglo XXI.

“Sabemos lo difícil que es dar inicio a un año escolar y toda la burocracia que eso implica, sin embargo, actualmente no vemos que se está haciendo nada”, precisó el miembro del Comité Político en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

Manifestó que no está de acuerdo con que no se abran las aulas mientras que los bares sí; por lo que entiende que es necesario abrir las escuelas gradualmente, aunque la asistencia no sea diaria.

Explica que en la educación virtual los aprendizajes son muy bajos, debido a las condiciones inadecuadas de conectividad y falta de equipos tecnológicos que tienen muchos hogares en el país.