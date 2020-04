Amara La Negra donó 200 mil pesos en alimentos para familias dominicanas

View this post on Instagram

And Today I Donated Another 100,000 pesos to Santiago in the Dominican Republic 🇩🇴 to Help my people! ✊🏾 We All have differed ways of Supporting! It’s not about How Much you give! It’s about the initiative of doing something anything to help! ——————————————————————————— Gracias a @donmiguelo y su plataforma con su programa de 0 a 10 pude donar 100,000 pesos para ayudar a mi gente bella de la República Dominicana 🇩🇴 con Comida. Y en verdad no es de la cantidad sino de la porte! Hoy done otros 100,000 pesos más para mi gente de Santiago! Y seguimos!