Amando la incertidumbre

Para muchos, la incertidumbre es positiva ya que les apasiona vivir una vida llena de sorpresas, pero para otros es negativa, pues pierden el control total de lo que en algún momento pudieron manejar.

Empecemos definiendo la incertidumbre como el desconocimiento de lo que sucederá en el futuro. Es importante estar consciente de que lo único que permanece es el cambio y esto no lo podemos evitar, pero hay momentos en que nuestra mente no está preparada para atravesar momentos llenos de dudas y sin pistas de lo que pudiera suceder. Es como cuando nos trancan en una habitación y nos dicen ‘’Sigue caminando hasta el final’’ pero la luz nunca la encendieron. Vamos caminando como podemos, pero ese sentimiento de lo que pasará siempre va a estar presente. Muchos se ponen ansiosos por perder el control total del futuro y otros aprenden a confiar en el camino, deseando ver la luz al final.

He aprendido a hacer las paces con la incertidumbre porque ésta siempre estará presente en cada una de las áreas de la vida. Es que eso es la vida, una permanente exposición a lo inesperado. Donde muchos ven un problema paralizante, otros encuentran una oportunidad para evolucionar y crear. Nos toca a nosotros entender lo que está en nuestro control y lo que no, aprendiendo a lidiar con los cambios que siempre obrarán para bien, aunque en el momento no lo veamos así. Cuando aceptamos e integramos la incertidumbre al diario vivir aprendemos a bailar con las circunstancias.

Como seres humanos nos encanta aferrarnos al mundo conocido, a lo previsible. Y nos acostumbramos tanto que mientras vamos creciendo seguimos esperando resultados que sean familiares. Esto nos produce una sensación de control que nos ayuda a sentir paz y calma. Por eso muchas veces nos cuesta tanto salir de esa zona de confort, porque venimos con esa programación y salir de allí nos duele. Y ese dolor o temor, nos mantiene alejados de nuestros sueños, simplemente por no dar ese paso en lo desconocido.

En la actualidad, vemos países lidiar con la incertidumbre de lo que pasará en las próximas elecciones o de lo que pasará con el calentamiento global pero peor aún, vemos seres humanos luchar con la incertidumbre de lo que pasará en sus vidas luego de un abuso o maltrato físico, o luego del último suspiro de un ser querido.

Hoy te invito a que empieces a amar lo incierto, a que confíes en lo está luego de romper esa pirámide del miedo, y a que sigas caminando a pesar de lo oscuro que parezca el panorama. Tranquilo(a), hay alguien que siempre te guía desde un lugar donde la luz es lo que más abunda.

Escrito por Karla Patricia Zacarías Reinoso

Anuncios

Relacionado