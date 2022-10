Amanda Ramírez Filpo respalda candidaturas de Carlos Núñez e Hilario Vargas en seccional del PRM en Madrid

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID, ESPAÑA.- La presidenta de las mujeres del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Seccional de Madrid, Amanda Ramírez Filpo, pasó a apoyar con su equipo político al presidente y aspirante al mismo cargo en la capital española, Carlos Núñez, y a Hilario Vargas, candidato a Secretario General, para dirigir por cuatro años más esa organización política y para que continúe “el Cambio” por 4 años en la República Dominicana con el mandatario Luis Abinader.

La “Líder de las Mujeres”, como se le conoce Amanda en Madrid, llegó al local del PRM de manera sorpresiva, con más de 70 dirigentes, donde fue recibida con júbilo y consigna ¡“Amanda, Amanda, Amanda”! y le manifestó inmediatamente un fuerte abrazo a Carlos Núñez.

La representante de las mujeres perremeístas en Madrid dijo al hacer uso de la palabra: “Yo tome la decisión de apoyar a Carlos Núñez porque dure 20 años trabajando con el equipo de Delano Marte y cuando aspiré a la presidencia del partido él no me apoyó, ni el equipo; prefirieron apoyar al Daniel Polanco del equipo contrario, lo que me llevo analizar, tengo 20 años trabajando y no me toman en cuenta. Decidí pasar a donde se me valore mi trabajo”.

Ramírez Filpo expresó que fuerzas oscuras vociferaban que ella se iba para Fuerza del Pueblo, “pero le digo algo, yo no cambio mi parcela política; yo soy de Luis Abinader y lo seguiré siendo mientras haga vida política, yo y mi familia”.

Asimismo, la dirigente perremeísta llamó a la unidad del partido y al respeto de los dirigentes y la base, para trabajar unidos para que Luis Abinader repita como presidente 2024-2028.

De su lado, el presidente del PRM en la Seccional de Madrid, Carlos Núñez, le dio la gracia a Amanda Ramírez, por su apoyo desinteresado para que él continúe en ese cargo por otro periodo.

Mientras que el Secretario General, Hilario Vargas, aseguró que con la llegada de Amanda Ramírez Filpo se fortalece el partido y el equipo de Carlos Núñez, para trabajar a favor de la relección del presidente Luis Abinader.

La actividad contó con la presencia de la licenciada Ana Ramírez, Milka Galán, Vileicis Amarante, María Díaz, Altagracia de la Cruz, Edina Pérez, María Galán, María Beltré, Mary Luz de la Cruz, Elsa Araujo, Verónica Ramírez, Ana Justo, Anny Calero, Sonia Batista, Cindy Taveras, Elena Fabián, Wendy Cruz, Guarionex Dotel, Santo Patricio, entre otras.

Por Leonaldo Reyes

Relacionado