Álvaro Torres: “La industria de la música ha cambiado”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantautor salvadoreño Álvaro Torres estará en suelo dominicano para presentar su nuevo show titulado ¡A ti mi amor!, a propósito del día de los enamorados. El romántico cantautor estuvo en el segmento la Entrevista del programa Novedades en El Nuevo Diario, y conversó con la periodista Leidy Pérez sobre el concierto y su nuevo material discográfico.

Con un poco más de tres décadas cantándole y escribiéndole al amor, vuelve al país de la mano de la producción de Big Star, para deleitar a su público con todas las canciones que a lo largo del tiempo lo han acompañado. “Y no hay mejor momento que el día de los enamorados para compartirlas”, expresó el artista.

“Me siento contento, agradecido y en familia, porque es un público amoroso y con un corazón enorme, y eso es lo que hace grande a un país”, comentó.

Agregó también que “en República Dominicana hemos intercambiado afecto, respeto y amor que es lo que comparto a través de mi música”.

La industria de música ha cambiado

El artista conocido como el Último Romántico de Latinoamérica, entiende que la industria de la música ha cambiado y que hoy en día los artistas deben valerse de las plataformas digitales para promover sus temas.

Repertorio

Álvaro, además de traer un repertorio de canciones ya conocidas, incluirá dos de sus más recientes éxitos llamados: “La más bella historia de amor” y “Me extrañaras”, temas con los cuales entiende que todas las parejas que se encuentren allí se pueden identificar, y sobretodo que al igual que las demás, las puedan utilizar como herramienta de comunicación.

Un eterno enamorado

“He sido un hombre, desde joven, fácil de enamorar. Creo que mi esencia romántica sigue estando ahí, las musas siguen visitando. No dejo de componer y he desempeñado el trabajo que más me gusta y comparto experiencias de mi vida a través de mi música”, comentó Torres.

Álvaro el compositor

“Ver mis composiciones en otros artistas, siempre es hermoso, es positivo, cualquier versión que hagan siempre para mi representa un halago, un estímulo, un homenaje que me están haciendo. Porque muchos han confiado el momento de su carrera a una de mis canciones, yo lo siento así. Lo han hecho y lo han logrado y eso me ha hecho sentir muy orgulloso”, expresa el cantautor.

Concierto

El encuentro con su público dominicano será este 14 de febrero en la sala principal del Teatro Nacional.

Por Benazhir Lami

