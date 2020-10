Álvaro Abreu, con la ilusión de ser el primer mocano en participar en Juegos Olímpicos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Moca. – Con mucha ilusión y cargados de grandes sueños, el mocano Álvaro Abreu agradecía a su abuelo Rafael Martínez (Fello), la motivación del trabajo fuerte día tras día, que lo tienen a un paso de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 como corredor de fondo.

Abreu en su última carrera, implantó nueva marca en la media maratón (21 kms) con registro de 1:03.58 en Gdynia, Polonia y está a un paso de alcanzar su sueño, llegar a los Juegos Olímpicos.

El mocano llegó en la posición 79 del mundial de medio maratón celebrado en Polonia, ranqueado entre los mejores corredores de la distancia en el mundo que lo colocarían en el sitial de primer atleta dominicano en unas olimpiadas en la especialidad de corredor de fondo y primer mocano en conseguir una clasificación de este acontecimiento deportivo.

“Mi abuelo Fello fue quien me empujó, yo no quería seguir en este deporte, prefería estar con mis amiguitos jugando, pero él me castigaba si dejaba de ir algún día a las practicas”, dijo Abreu al cronista mocano José Luis Paulino.

Según narró el atleta de Moca, un día su abuelo le sacó la ropa de la casa, ya que el intentó no seguir en el atletismo.

“Él estaba en contacto con Santos Vásquez mi entrenador y ahí mantenía toda la información de cómo estaba en mis prácticas”, afirmó.

Recibe aportes para ir a Polonia

Uno de los grandes aportes para el mocano procedió vía el equipo del Moca FC, que fue un soporte vital para llegar a esta carrera en Polonia, mientras que la Federación Dominicana de Atletismo lo inscribió para participar en el certamen.

Ese soporte económico del equipo de Fútbol de Moca y otros empresarios fue importante en su llegada al país europeo, después de casi tres días de viaje y encontrase con una temperatura de 6 grados, venciendo el cansancio por los días de vuelo y el fuerte clima.

“Estamos planificando las próximas carreras con mi entrenadora, pero no tenemos un plan definido por no tener los recursos necesarios para asistir a los campamentos como concurren otros atletas enviados por su país”, narraba Abreu.

Sobre lo económico para Tokio 2021

“Hace tiempo que estamos enfocados en la clasificación a los juegos, solo nos falta apoyo económico para llegar, ya falta poco, pero este proceso tiene una preparación fuerte, hay que tener vitaminas, terapia, ropa de entrenar, medicamentos, tickets aéreos, alojamiento, comida, son parte de lo que lleva estar en un evento o un campamento de entrenamiento”, manifestó.

Además de tener tres pares de zapatillas cada una con un costo de 300 dólares, las cuales se usan en entrenamientos, otra para los tramos de practica y la de competencia, confesó el atleta que se crió en un campo de La Chancleta, junto a su madre y abuelos.

Para Abreu, ir al evento tuvo que buscar un préstamo de 2,500 dólares, según el entrenador Santos Vásquez, junto a Julio Taveras, presidente de la Unión Deportiva de Espaillat (Udepe).

“Solo queremos apoyo del empresariado Nacional y Local para llegar a los juegos Olímpicos. Él tiene todas las herramientas para estar entre los mejores corredores del mundo”, dijo Vásquez.

Presidente Federación Atletismo

Gerardo Suero, presidente de la Federación dominicana de Atletismo, manifestó que Abreu es un joven corredor que trabaja fuerte en su búsqueda del pase a las olimpiadas de Tokio, y que ha seguido entrenando a pesar del COVID-19.

Inicios

Este joven en sus años en Moca para llegar a la pista a practicar, y luego regresar a su casa debía caminar unos 10 kilómetros todos los días. En ocasiones, llegaba a su casa de la pista y no había nada para comer, comentó Paulino a este medio.

Sus logros

Es atleta militar de la Fuerza Aérea, actualmente Sargento Mayor. Se graduó de tecnología deportiva, con maestría en entrenador personal en la Universidad Interamericana de San Germán, en Puerto Rico.

Su primer evento fue el Maratón Monumental Primer Santiago de América, y lo hizo en 2:25. Es el dominicano más rápido en la distancia de maratón con un tiempo de 2:19.

Dueño de 7 récords nacionales: 2,000mts obstáculos 5min 43seg, 3,000mts con obstáculos 8min 38seg, 3,000mts planos 8min 22seg, 5,000mts 14min 12seg, 5k 14min 00seg, 21k 1hora 06min, 42k 2hora 19min. Mejores marcas personales: 10 kilómetros 29min 32seg, 1,500m 3.50, 800m 1.51, 1 milla 4min 07seg.

“Todos mis logros dentro y fuera del atletismo son basados en sacrificios, integridad, respeto y amor en lo que hago, recordando siempre de dónde vengo, y hacia donde quiero llegar sin perder el enfoque”.

Su historia es de inspiración para muchos jóvenes dominicanos. “Solo hay que trabajar fuerte por ello”.