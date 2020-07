Altice y Grupo Corripio anuncian transmitirán juegos de Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La República Dominicana es el segundo país con más jugadores accionando en el béisbol de las Grandes Ligas y por ende cuenta con un público que sigue día a día las incidencias MLB y gracias al acuerdo ente Grupo de Comunicaciones Corripio y Altice Dominicana podrá disfrutar de sus peloteros a través la transmisión de los partidos de esta liga.

A través del acuerdo con Altice Dominicana, empresa propietaria de los derechos de trasmisión de Grandes Ligas en Televisión abierta, televisión paga, radio y digital para el país, el Grupo de Comunicaciones Corripio transmitirá la MLB 2020, garantizando la más completa cobertura del Béisbol de las Grandes Ligas, a nivel nacional en Teleantillas, Coral, La Nota 95.7 FM y vía “streaming” por la página web de Teleantillas, Canal 2.

Grupo Corripio y la empresa Altice Dominicana, confirmaron su acuerdo, para las transmisiones de MLB 2020 a través de sus medios de manera exclusiva, desde el Día Inaugural hasta el último juego de la Serie Mundial.

Gracias a su compromiso con el país, de entregar el mejor contenido con el deporte por excelencia de los dominicanos, las Grandes Ligas regresan con Altice y a través de los medios de Grupo Corripio.

El “Béisbol Caliente al Estilo Teleantillas” vuelve a casa después de 20 años, con 9 juegos semanales disponibles, para que los fanáticos y seguidores del béisbol de Grandes Ligas de todas las edades, puedan disfrutar. De Lunes a Viernes por Coral 39, y doble cartelera sábados y domingos por Teleantillas, Canal 2. De lunes a domingo por La Nota 95.7 FM y Streaming.

En este momento, que los dominicanos necesitamos entretenimiento en su casa, Grupo Comunicaciones Corripio te lleva a tu hogar todos los días, un juego emocionante del Béisbol de la MLB.

Adicional a los 9 juegos semanales durante la temporada regular que termina el 27 de septiembre, Grupo de Comunicaciones Corripio transmitirá los playoffs y la Serie Mundial completa.

Primer día, Yankees vs Nationals y Gigantes vs Dodgers

El primer juego de la temporada 2020 es el jueves 23 de Julio a las 7 de la noche, Yankees de Nueva York contra los Campeones Nacionales de Washington, y será transmitido de manera simultánea por teleantillas Canal 2 y por Coral 39, con la participación de los estelares dominicanos Gary Sanchez, Miguel Andújar, Juan Soto, Víctor Robles y Starlin Castro.

Este partido contará con un duelo de 12 quilates, con el enfrentamiento de los derechos Matt Scherzer y Gerrit Cole, quien firmó un contrato de 324 millones de dólares por 9 años con los Yankees.

Ese mismo día, a segunda hora, se transmitirá el encuentro de los Gigantes de San Francisco contra los Dodgers de Los Angeles, a las 10 pm por Coral 39, donde el dominicano Johnny Cueto está anunciado para enfrentar a la estrella Clayton Kershaw.

Gracias a la constante sintonía del pueblo dominicano, Teleantillas está en su 40 aniversario, y qué mejor manera de festejarlo, retornando la MLB al lugar que se merece a la banda VHF, garantizando su sintonía en todo el territorio nacional de manera gratuita para el disfrute de todos.

Precisamente, el enfoque principal será las transmisiones de los partidos, donde participen la mayor cantidad de peloteros dominicanos.

Disfrute los buenos momentos de las estrellas dominicanas, como Manny Machado, Juan Soto, José Ramírez, Rafael Devers, Gary Sánchez. Sea testigo de las grandes hazañas de Albert Pujols, Edwin Encarnación, Nelson Cruz, Robinson Cano.

Párese con las excitantes jugadas de las nuevas sensaciones dominicanas, como Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr., Eloy Jiménez, Ketel Marte y otros más. Seguiremos las aperturas de los lanzadores quisqueyanos, como Luis Castillo, Johnny Cueto, Frankie Montas, Sandy Alcántara, Dinelson Lamet y otros.

También tendremos las transmisiones con los Mejores equipos y las grandes rivalidades:

Yankees de New York vs Medias Rojas de Boston, Dodgers de Los Angeles vs Gigantes de San Francisco y Cachorros de Chicago vs Cardenales de San Luis.

