Alternativa libre de humo “mejora vida” a más de 20 mil fumadores dominicanos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Luego de tres años en el mercado dominicano, más de 20 mil fumadores están eligiendo IQOS, una mejor alternativa en comparación con fumar cigarrillos pues no genera combustión, humo o cenizas. Este producto calienta el tabaco en lugar de quemarlo, por lo que los fumadores continúan consumiendo tabaco, pero reduciendo las más de 6,000 sustancias tóxicas que generan los cigarrillos durante el proceso de combustión.

Un bosquejo del perfil del consumidor dominicano muestra que 58% de fumadores y 42% de fumadoras han adoptado esta alternativa, la gran mayoría residentes en Santo Domingo, con un 85%. Sus edades oscilan mayoritariamente, entre 25 y 24 años, con un 52 %, mientras el 23% se ubica entre los 35 a 44.

IQOS consiste en un dispositivo que, a diferencia de los cigarrillos, calienta el tabaco en vez de quemarlo, evitando el humo, el mal olor y la ceniza. Como resultado de esta forma de consumirlo, se evita la inhalación de las sustancias más dañinas presentes en el humo del cigarrillo.

Los consumibles de tabaco utilizados por IQOS son conocidos como HEETS y se presentan dentro de una amplia gama de variantes. No producen ceniza, no dejan olor en las manos, ropa y cabello y, al no quemarse y evitar la combustión, produce hasta en un 95% menos de químicos nocivos. En Santo Domingo, un 8% de consumo de la industria ya corresponde este producto.

IQOS ofrece a los fumadores adultos la alternativa que buscan, emulando la experiencia que encuentra el fumador durante el ritual de fumar, sin el componente de la quema del tabaco y, por tanto, la generación de humo. De esta forma, se reducen significativamente los componentes nocivos asociados a este hábito derivados de la inhalación de humo.

Un hito importante en estos tres años para la historia de IQOS se dio cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó el sistema de tabaco calentado desarrollado por Philip Morris Internacional (PMI), como un Producto de Tabaco de Riesgo Modificado (MRTP) y adecuado para promover la salud pública en ese país.

“Para Phillip Morris Dominicana es una prioridad ofrecer mejores alternativas para los fumadores. Es decir, brindarle al fumador una oportunidad”, afirmó Roberto Yunén, director general de PMDO. “Este avance de más de 20,000 dominicanos iniciando el camino a adoptar IQOS nos compromete aún más a seguir trabajando para cumplir nuestro objetivo de alcanzar, en pocos años, un futuro libre de humo”, agregó.

IQOS es el resultado de más de 10 años de desarrollo a cargo de un equipo de más 430 científicos del más alto nivel, con una inversión de más de 7,200 millones de dólares por parte de Philip Morris.

La visión de Philip Morris es lograr un futuro libre de humo, basada en la premisa de que la mejor opción para el fumador es dejar el hábito y, para quienes no fuman, no empezar. Pero si el fumador continuará fumando, lo mejor será que se pase a una mejor alternativa libre de humo.

