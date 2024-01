Altagracia Tavárez se juramenta en el PRM tras haber abandonado las filas del PRD 

José Ignacio Paliza juramenta a Altagracia Tavárez | Foto: Napoleón Marte

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La dirigente política Altagracia Tavárez se juramentó este martes en las filas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), tras haber renunciado en agosto pasado al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), alegando supuestos disgustos.

Durante el acto de juramentación, el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, destacó las cualidades políticas y personales de Tavárez, de quien dijo que va a la organización a sumar para alcanzar el triunfo en el 2024.

“El Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha construido una matriz de crecimiento desde su fundación hasta el día de hoy, no hemos parado de crecer y no lo haremos, porque este partido no le pertenece exclusivamente a sus militantes, a quienes fundaron el partido en un momento determinado, este partido es de todos, es una institución pública, le pertenece a sus militantes y a los que no lo son”, refirió el presidente del PRM.

En ese sentido, José Ignacio Paliza precisó que el PRM es una institución política de todos y son bienvenidos para juntos seguir forjando un mejor país para los dominicanos.

“Nosotros desde aquí construimos futuro, estamos para construir un mejor país, una mejor patria y sus puertas están abiertas, siempre estarán abiertas a los ciudadanos y ciudadanas que como Altagracita, han querido hacer de la política un espacio de su vida, entregar a veces lo mejor de sí, sacrificar a veces lo mejor de sí para hacer de los proyectos colectivos una realidad”, acotó.

De su lado, Altagracia Tavárez agradeció la acogida en el PRM y afirmó que continuará en el partido de Gobierno “hasta la muerte”.

Expresó su satisfacción de ingresar a las filas perremeístas, pues alega que se va a juntar con gente que sabe hacer política.

La ahora dirigente del PRM explicó que cuando renunció al PRD hizo una evaluación y le consultó a sus padres sobre qué opinan del presidente Luis Abinader, agregando que estos le expresaron su seguridad de tenerlos en el solio presidencial.

Altagracia Tavárez concluyó su discurso afirmando que va a trabajar 24 horas para lograr el triunfo arrollador del PRM en las municipales, para también alcanzar el triunfo y seguir en el poder más allá de agosto próximo.

Tavárez, experta en el tema de municipalidad, permaneció por más de 30 años en el PRD, organización de la que renunció oficialmente en agosto del año pasado en rechazo a la «Alianza Opositora Rescate RD» firmada entre la entidad que abandonó, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP).

