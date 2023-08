Altagracia Tavárez llama “pichón de dictador” al presidente del PRD;  dice Alianza Opositora no dejará resultados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La ex vicepresidenta del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Altagracia Tavárez, manifestó este miércoles que una de las razones por las que renunció el pasado lunes a la militancia perredeísta que mantuvo durante 32 es que no va continuar acompañando al “pichón de dictador” que dirige esa organización partidaria, refiriéndose al presidente Miguel Vargas Maldonado.

Dijo que, a pesar de que en el PRD hay muchos hombres con mérito y una larga trayectoria, el actual presidente de esa organización se ha mantenido durante mucho tiempo tomando decisiones unilaterales, como habría sido la de aliarse a los partidos políticos Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana.

“Me separo de las filas de un partido por múltiples razones, pero una de ellas es que no voy a acompañar a este pichón de dictador que dirigía ese partido entonces no voy a copiar de esta persona porque no se sienta a analizar, no se sienta a debatir, no se sienta a escuchar”, expresó.

Tavárez fue entrevistada por el periodista Rafael Zapata y el comunicador Anderson Rodríguez, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Aclaró que nunca ha querido verse como una persona malcriada o indisciplinada, sin embargo, abandonó el espacio político donde se formó por la impotencia que le hizo sentir compartir el mismo espacio con un señor que decidió por años que el PRD era su empresa privada.

“En una familia incluso, con sus hijos, el padre de la casa y la madre, se toman decisiones que se consultan, se socializan, pero este hombre es lo que él entienda y él diga”, manifestó la ex secretaria de Asuntos Municipales del PRD.

También manifestó que rechaza la Alianza Opositora Rescate RD porque además de que Vargas habría tomado la decisión solo, entiende que este acuerdo tiene un trasfondo que no dejará resultados al país.

“¿Por qué hay que hacer este acuerdo, dónde está la propuesta, ahí tú ves el trasfondo porque cuando lo publican establecen que el acuerdo es para las elecciones municipales, pero que el que queda en primer lugar apoya el que queda en segundo; tú ves que es como una repartidera, y tú preguntas cuáles son los enunciados de ese acuerdo, qué aportes va a tener la República Dominicana a través de esta alianza, ninguno”, sostuvo.

Durante la entrevista, Tavárez manifestó que antes de renunciar consultó su decisión con un gran equipo de hombres y mujeres de grandes luchas y con muchos méritos del PRD y junto a ellos tomará una posición política de gran trascendencia.

La dirigente política no dejó claro si pasarán a formar parte de otra organización partidaria, sin embargo, dijo que en los próximos días estarán haciendo pública su decisión a través de los medios de comunicación.