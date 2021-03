Alrededor de 50 funcionarios piden a legisladores aprobar tres causales sobre el aborto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -Decenas de funcionarios públicos de distintas categorías firmaron un documento este miércoles donde piden al Congreso Nacional garantizar las libertades y los derechos de las mujeres y las adolescentes, aprobando las tres causales sobre el aborto en el Código Penal.

El documento está firmado por más de 50 personas, entre las que figuran tres ministros, 17 viceministras y viceministros, 18 directores y directoras, 18 encargadas y encargados, especialistas y servidores y servidoras del sector público.

Los servidores públicos expresaron en el documento sus posturas en cuanto tema del aborto. “Llamamos a nuestros compañeros y compañeras del partido a que asuman la postura oficial de la dirección ejecutiva del PRM. En la que nos comprometimos a garantizar la vida, la salud y la dignidad de las mujeres y niñas”.

Expresan que el Congreso de este nuevo Gobierno no le puede fallar a la confianza depositada por la ciudadanía que, a pesar de las trabas puestas por el partido de la Liberación Dominicana (PLD) se atrevió y votó por el cambio.

Asimismo, dicen que este Congreso está comprometido a marcar la diferencia poniendo en primer plano los derechos de las mujeres, algo que no hizo la pasada administración.

Por igual, manifiestan que apoyan la postura del presidente Luis Abinader, a favor de la salud y la vida de las mujeres y niñas, apelan a su liderazgo y a que mantenga su postura firme para continuar ganando aliados y aliadas en esta lucha.

Los funcionarios señalan que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no puede `permitirse quedar en la historia como enemigos de los derechos y la salud de las mujeres.

“Si creemos en una sociedad igualitaria y un poder paritario tenemos la obligación de apoyar políticas que amplíen el ejercicio de los derechos de las mujeres”, indican.

Agregan que “las tres causales no pueden seguir esperando más, es una deuda que se tiene con el 50% de la población”.

Los servidores públicos que firmaron dicho documento, reiteran su apoyo a la aprobación de las tres causales, “debemos y se debe demostrar que el compromiso con una sociedad más justa es nuestro norte, eso implica apoyar las tres causales en el Código Penal para garantizar la vida, la salud y la integridad de nosotras las mujeres y las niñas del país”.

Sostienen que un código penal moderno debe estar a la altura de la legislación de los demás países en materia de los derechos reproductivos y la República Dominicana no puede seguir siendo la excepción en este tema.

“Reconocemos a nuestras primeras mujeres que desde hace 85 años han realizado agencias para que la mujer tenga el derecho a decidir, pues se trata de ser ciudadanas con derechos civiles y políticos, históricamente vedados por los grupos fácticos, que aún están presentes y buscan cambiar la voluntad democrática”, puntualizan.

Listado de los ministros, viceministros (as), directores (as), encargados (as), especialistas y servidores (as) del sector público que firmaron el manifiesto:

La firma del documento está encabezada por los ministros de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín; la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton.

La carta también la firman el viceministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad, José Rijo Presbot; La directora General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; Gloria Reyes, de PROSOLI; y la presidenta ejecutiva de CONANI, Paula Disla.

Firmantes:

Franklin García Fermín Ministro de Educación Superior, Ciencia y TecnologíaMayra Jiménez Ministra de la Mujer

Miguel Ceara Hatton Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo

Dilia Leticia Jorge Mera Viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana, MAPRE

José Rijo Presbot Viceministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad

Olaya Dotel Viceministra de Cooperación Internacional MEPyD

Andrés Lugo Risk Viceministro de Gobierno y Sociedad, MAPRE

Mercedes Pérez Ceballos Viceministra de Gestión Social y Educación Ciudadana, MIP

Julissa Hernández. Viceministra de Planificación y Desarrollo, MINERD

Milagros M. De Camps Viceministra de cooperación, Ministerio de Medio Ambiente

Ivelisse Acosta Viceministra de Salud Colectiva, MS

José Jáquez Vásquez Viceministerio de Incentivo a la Producción y Emprendimiento, MAPRE

Osval -Ovi- Saldívar Mota Viceministro Asuntos Interinstitucionales, MAPRE

Vilma I. Arbaje de Contreras Viceministra de comercio exterior, MICM

Noeliz de Jesús Vásquez Viceministra administrativa y financiera, MJ

Fernanda de León Viceministra de Recursos Forestales, MIMARENA

José Julio Gómez Viceministro de Política Exterior Bilateral, MIREX

Víctor Castro Izquierdo Viceministro de Control y Regulación de Armas y Municiones, MIP

Federico Franco Viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, MIMARENA

Fernando Norberto Gómez Viceministro de Convivencia Ciudadana, MIP

Maximiliano Puig Miller Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y

Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL)

Víctor de Aza Secretario General de la Liga Municipal

Milagros Ortiz Bosch Directora General de Ética e Integridad Gubernamental

Paula Disla Acosta Directora General Consejo Nacional para la niñez y adolescencia

Digna Reynoso Directora General Administradora de Subsidios Sociales

Carlos Pimentel Director General de Contrataciones públicas

Gloria Reyes Gómez Directora General del programa Progresando con Solidaridad

Andrés Astacio Director Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales

Wilfredo Lozano Director Ejecutivo, Instituto Nacional de Migración

Lucia Sánchez Finke Directora Transparencia y atención ciudadana, MAPRE

Carlos Espinal Director Teatro Nacional

Rosa Cañete Alonso Directora análisis de pobreza, desigualdad y cultura democrática, MEPyD

Mario Serrano Director de Ética e Integridad Gubernamental

Lety Melgen Directora análisis y coordinación de la cooperación, MEPyD

Jesús Stalin Vásquez Director de Relaciones con los Poderes Públicos, MAPRE

Richarson Diaz Director de fomento y desarrollo de las industrias culturales, Ministerio de

Cultura

Sandra Lara Directora Cooperación Multilateral, MEPyD

Omar Dotel Director de Medio Ambiente y Cambio Climático, Energía y Mina

Alan Ramírez Director Técnico, CNCCMDL

Luz María Abreu Directora Financiera, CNCCMDL

David Arbona González Especialista Sectorial

Martha González Pons Especialista Sectorial

Nayely Germoso Encargada departamental,

Cibeles Sánchez Pimentel Analista Territorial

Madelin Urbaez Analista Territorial

Karina Valdez Encargada del departamento de programas y servicios de atención integral a

niños, niñas y adolescentes

Meriyen Parra Galván Analista Territorial

Yovanny Rodríguez Asesor en fortalecimiento institucional

Fiordaliza Rodríguez Analista Territorial

Franklin Santos Analista Territorial

Amelia Torres Analista Territorial