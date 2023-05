Alonso: «Muy contento con el segundo puesto, en una carrera muy difícil de ejecutar»

EL NUEVO DIARIO, MÓNACO.- El español Fernando Alonso (Aston Martin), que acabó en un sensacional segundo puesto el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de F1, declaró tras la icónica carrera en las calles Montecarlo, que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que reforzó su liderato con una nueva victoria, «aguantó bien con los neumáticos medios y no» les «dio opciones a ganar»; pero que se va «muy contento con el segundo puesto, en una carrera muy difícil de ejecutar».

«Hemos empezado con los duros, buscando una estrategia a largo plazo, pero Max ha aguantado bien la primera tanda con los medios y no nos dio opciones», declaró Alonso, en una segunda juventud a los 41 años y que -tras lograr su quinto podio en las seis primeras carreras- sigue tercero en el Mundial, aunque ahora a sólo doce puntos del mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que es segundo.

«Al final, la lluvia complicó las cosas; y no hemos podido aplicar toda la potencia. Me sorprendió que no hubiera más incidencias o que no entrase ningún ‘safety car’, pero estoy muy contento con esta segunda plaza», manifestó el doble campeón mundial asturiano, que ahora suma 93 puntos, 51 menos que Verstappen.

«La única opción que teníamos, a lo mejor, de ganar era hacer algo diferente ellos. Así que cogimos las (gomas) duras para ir largos en la primera tanda y ver si nos podíamos beneficiar con la entrada a pista de algún ‘safety car’ (coche de seguridad) o algo así. Pero mira, ellos iban más rápidos», comentó, posteriormente, Alonso, en declaraciones al canal de televisión Dazn este domingo en Mónaco.

«Hoy Max (Verstappen) nos sacó ventaja incluso con los (neumáticos) medios; no tuvo ‘graining’ y paró en la misma vuelta que nosotros. Lo intentamos, pero no éramos lo suficientemente rápidos hoy», recalcó el genial piloto asturiano, que este domingo, además de firmar su quinto podio en las seis primeras carreras del año -sus primeras seis con Aston Martin, elevando a 103 su número de ‘cajones’ en la categoría reina-, logró el mejor resultado de esta temporada.

«Luego, cuando empezó a llover, que ya estábamos contentos con la segunda posición, se complicó todo», señaló Alonso en el legendario circuito urbano en el que logró dos de sus 32 victorias en la F1.

«Con la lluvia hubo un par de momentos que bloquee el coche y casi me voy recto. Así que estoy muy contento con el segundo puesto, en una carrera muy difícil de ejecutar», apuntó Alonso tras subirse por quinta vez al podio en Mónaco, donde también fue segundo en 2011: y tercero, un año después. en ambas ocasiones, a bordo de un Ferrari.

«Al final, salvamos el coche, aunque esperábamos tener más ritmo», precisó Fernando, asimismo campeón del mundo de Resistencia (WEC), con Toyota, para la que logró en ese campeonato, entre otras (y dos veces) las 24 Horas de Le Mans (Francia).

«Nosotros igual no somos los más rápidos; pero tampoco lo éramos en 2010 ni en 2012; y en 2010 llegamos a Abu Dabi, y en 2012 a Brasil (en referencia a las dos últimas carreras de esos años) con opciones de ganar el Mundial», recordó el genial piloto asturiano este domingo en el glamuroso Mónaco.

«Seguimos adelante, sin pensar demasiado en el Mundial, pero sin olvidarlo. Hay que ser lo más constantes posible. Nunca se sabe, con un par de abandonos de Max; o algún problema mecánico o lo que sea, como lo que le pasó (al otro Red Bull, el del mexicano Sergio) Pérez aquí… nunca se sabe lo que puede pasar», afirmó, después de otra sensacional lección de pilotaje, Alonso.

«Hoy el mejor resultado al que aspirábamos era el segundo y eso hicimos. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo», comentó el nuevo buque insignia de Aston Martin después de acabar segundo este domingo en Mónaco.

