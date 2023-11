¿Alofoke tiene millones de hijos en este país?, preguntan a quienes lo culpan del desorden

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Joisy Melenciano dijo que le llama mucho la atención escuchar como en República Dominicana se intenta atribuir a la llamada “Generación Alofoke” la descomposición social y el desorden juvenil que impera en el país, al entender que no fue el influencer Santiago Matías quien educó a esos jóvenes.

“¿Quién crió esa generación Alofoke? ¿Dónde están los padres de esa generación Alofoke?, es la pregunta que le hace la comunicadora a quienes afirman que esos jóvenes que salen a delinquir a las calles o a violentar espacios públicos son producto de la “cultura Alofoke”.

“¿Qué pasó con esos padres?, ¿Fueron responsables?, ¿Qué crianza dieron?, ¿Cuáles son los valores que le inculcaron a sus hijos?, ¿Dónde están los principios?, ¿Se criaron solos?, ¿Los crió Alofoke?, ¿Alofoke tiene millones de hijos en este país?, ¡no puede ser!”, exclamó.

Melenciano realizó estos comentarios durante la conducción del programa “Política con 6to. Sentido”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

De igual forma, la comunicadora condenó que a pesar de que transcurrieron varias semanas de la situación que ocurrió en la Zona Colonial durante una fiesta de Halloween, la opinión pública siga promoviendo el discurso de que las personas que se criaron en barrios marginados no pueden visitar el núcleo urbano más antiguo de la capital o cualquier otro lugar “dedicado a los popis”.

El análisis no debe ir por ahí, porque no es que los jóvenes de la 42 no puedan ir a la Zona Colonial, ¿por qué no pueden ir?, lo que sí es que los jóvenes de la 42 necesitan, tal vez, una mejor formación, el comentario debió ir al Ministerio de Educación, ¿qué se está haciendo con esos jóvenes?, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Deporte, ¿qué se está haciendo con esos jóvenes para que no vean el hooka, en la marihuana, en el alcohol, la única salida o su única forma de diversión?”, preguntó.

En ese aspecto, aclaró que “la Zona Colonial no es para un grupo selecto, la Zona Colonial no es exclusiva para los popis, la Zona Colonial es de todos y así cada espacio de nuestra República Dominicana”.