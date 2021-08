Almonte: “El medio ambiente y la vida son más importantes que el oro”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “El Gobierno dominicano tiene el compromiso de que la Barrick Gold siga operando siempre y cuando no ponga en riesgo recursos más valiosos que el oro como son los recursos naturales y la vida de las personas”, advirtió este martes el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, al referirse a la petición de esa empresa para instalar una presa de colas en la comunidad de Cuance, en Yamasá.

En un comunicado, el ingeniero Antonio Almonte fue categórico al negar que desde esta administración se le haya dado permiso a la empresa de capital canadiense para la instalación del depósito de residuos.

Aseguró que el Gobierno contratará, mediante un concurso internacional, una firma internacional independiente experta en localización de presa de colas para que ubique lugares alternativos donde la empresa Barrick pueda extender su producción de manera sostenible respecto al medio ambiente.

“Aquellos lugares de menor impacto ambiental, donde sea posible ubicar la presa de colas solicitada por la empresa minera, ahí se dará el permiso”, aclaró.

Al ser entrevistado en el programa televisivo Hoy Mismo, el funcionario negó que el Gobierno haya dado el permiso a Barrick Gold para extender su producción minera, y afirmó que lo hará cuando la firma internacional determine los lugares factibles y de menor impacto ambiental para la realización de la solicitada presa.

“Eso solamente puede determinarse mediante estudios técnicos, técnicamente solventes, no mediante la especulación. Nosotros no podemos subjetivamente decir aquí puede ser, aquí no puede ser, porque eso requiere estudios de diferentes tipos: hídricos, geológicos, en fin, diferentes tipos de evaluaciones”, dijo.

Reiteró que el Gobierno dominicano está comprometido con promover y seguir apoyando la extracción minera, pero que ésta garantice la sostenibilidad del ecosistema y también el derecho de las comunidades.

Al responder la pregunta del comunicador Óscar Medina de que, si se podría convertir Punta Catalina a gas natural, el ministro Almonte expresó que el Gobierno no descarta erradicar la posibilidad de que parcial o totalmente la central eléctrica de producción a carbón pueda ser convertida en el mediano plazo a gas natural.

Almonte afirmó que el Gobierno se ha propuesto hacer una evaluación de la viabilidad técnica, económica y ambiental de la conversión de las dos plantas a gas natural, por lo que planea contrataciones para hacer ese tipo de estudio en el mediano plazo.

“Eso dependerá de la evaluación, porque la conversión de Punta Catalina a gas natural requiere de la construcción de una terminal gasífera o de una red de gaseoducto bien larga hasta la central”, dijo.

Argumentó que esa conversión tiende a tener sus implicaciones, tales como una reducción de la eficiencia de la central eléctrica y a la disminución de su potencia, dependiendo del tipo de modificación a las calderas, a los quemadores y a los componentes asociados a ese proceso.

Consideró que pese a las implicaciones que lleva dicho proceso, en algún momento el Gobierno tendrá que tomar la decisión de convertir esta central a gas natural.

Asimismo, señaló el titular del Ministerio de Energía y Minas que Punta Catalina será convertida en un fideicomiso público para que opere como un agente independiente en el mercado eléctrico dominicano.

El ingeniero Almonte manifestó que también contratarán una firma para la operación y mantenimiento de Punta Catalina, debido a que se trata de dos plantas grandes, tecnológicamente avanzadas, por lo que tienen que garantizar que la operación de estas plantas esté al margen de la política.

