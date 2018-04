Almeyda dice Ley de Partidos no cuenta con votos necesarios en la Cámara de Diputados

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El doctor Franklin Almeyda Rancier, dijo aquí que la Ley de Partidos, que incluye la celebración de primarias abiertas y simultáneas, no pasará, porque no cuenta con los votos necesarios en la Cámara de Diputados que la conocerá, añadiendo que no sabe si existe el Hombre del Maletín.

Almeyda, quien habló del caliente tema mientras acompañaba al doctor Leonel Fernández en varias actividades realizadas el domingo en hoteles de Manhattan, dijo que en el país hay un amplio consenso que incluye sectores influyentes de la iglesia católica y de la sociedad civil para que se llegue a un entendimiento.

El miembro del Comité Político (CP).

Preguntado que si ocurre como cuando los senadores supuestamente leales a Leonel, apoyaron en pleno la reelección de Danilo, y compran los diputados, respondió que habría esperar lo que suceda.

“Pero FINJUS pidió una mesa de diálogo y sectores de la oposición y los obispos de Santiago y San Juan de la Maguana, están de acuerdo. Es decir, hay un consenso en la población y en los grupos organizados, y por eso es que hay que hacer un esfuerzo”, agregó Almeida.

“Eso lo vamos a ver el martes (hoy), porque dejé la bruja en Santo Domingo, que es la que me puede decir lo que podría pasar”, dijo Almeida.

-¿Y el Hombre del Maletín, lo identificaron?

-Yo no lo conozco ni sé quién es, respondió el ex también ex ministro de Interior y Policía.

“Nunca he estado en el congreso, no sé si existe, ¿tú lo sabes?, añadió.

