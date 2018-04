Almeyda de la discusión conceptual al diferendo zoológico

El afán de predicarse entre cristianos estableciendo tendencias en twitter como expresión de un onanismo inexplicable en personas hasta ahora consideradas inteligentes, esta llevando a algunos de los actores que parecen disfrutar al cambiar su condición de dirigentes políticos, en muchachos de Internet, a cometer los mismos errores que los youtubers que con extravagancias quieren llamar la atención.

La actividad política es algo muy serio, tan importante que es la única acción en la sociedad moderna donde usted participe o no tendrá consecuencias para su vida diaria y la de su familia, sino cree que es así, pregúntele a los venezolanos que cabalgan encima de una inflación del orden de los 14.000 puntos y tienen como proyección una caída de se economía de un 15% solo durante este año.

Entonces el afán de imitar ejemplos de otros países, especialmente al Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, parece que esta afectando el buen juicio de algunos presentes miembros del Partido de la Liberación Dominicana, que en su afán de hacerse líderes de opinión en ese espacio para los idiotas que son las redes sociales, le hacen daño a su buen nombre, ganado en varias décadas de esfuerzo personal.

Porque no sabemos como se le ocurrió a Franklin Almeyda, miembro del Comité Político del PLD, que se ha llenado la boca de abogar por la unidad de ese partido, pero ademas, sin que se sepa si tiene autoridad para ello, se ha convertido en el vocero de la corriente de Leonel Fernandez, quien parece prefirió ser cabeza de un proyecto personal antes que colectivo, acusar a los senadores de su partido y a los demás que votaron a favor de las primarias abiertas de ser menos inteligentes que sus perros.

De verdad nos quedamos esperando durante todo el día el desmentido de esa temeraria, mentirosa y degradante afirmación para con sus propios compañeros de partido, en un momento pensamos que el prestante miembro del CP diría, como hacen muchos ante situaciones de ese tipo, que su cuenta fue hackeada o que alguien invadió su twitter y publicó una barbaridad así, pero como no lo hizo asumimos que fue el mismo quien escribió esa afirmación.

Y como palabras traen respuestas, como dice un refrán, en la tarde de ayer Aristides Victoria, el Senador de la Provincia María Trinidad Sanchez y presidente de la comisión que estudió la pieza presentada al pleno senatorial, que fue aprobada en primera lectura la semana pasada, declaró en un programa de radio que: en el mundo animal esta demostrado que los perros son mas inteligentes que las mulas, otra referencia zoológica que es un señalamiento directo a Almeyda.

Esto quiere decir que lo que era tema de discusión de enjundiosos juristas, que han pasado meses escudriñando en los Códigos y la Constitución, con el fin de sostener sus puntos de vista a favor y en contra de la introducción de las primarias abiertas y simultáneas como método de elección de los candidatos de los maltrechos partidos dominicanos para las próximas elecciones, ahora se ha convertido en quienes son mas brutos: los perros o las mulas.

Para los que no entienden el símil, Almeyda publicó la foto de dos perros grandísimos y al parecer feroces que dice son de su propiedad, con la leyenda de que: mi perros parece que entienden mas su papel que una buena parte de los senadores del PLD, por lo que suponemos que para escribir una afirmación como esa, el miembro del CP del PLD habló y discutió con sus perros el tema y tiene una idea acabada de lo que piensan los canes.

La verdad es que no teníamos idea de las cualidades que acompañan al señor Almeyda y su capacidad de poder comunicarse en lenguaje perruno con los canes que están en la foto de su mensaje escrito en twitter, pero daríamos lo que no tenemos por escuchar una conversación seria sobre un tema político de tanta trascendencia, claro a ladridos puro, entre Franklin y los perros que según su confesión deben ser sus confidentes.

Decimos esto porque para llegar a su conclusión, de que los senadores del PLD, 20 en total, entienden menos que sus perros el tema de la disyuntiva primarias abiertas versus primarias cerradas, y conociendo la retórica que casi raya en el fanatismo con que Almeyda sostiene sus puntos de vista, esta conclusión debe partir de una larga y fructífera conversación con dichos canes, los cuales, como su dueño, se deben equivocar muy poco o diríamos que casi nunca.

Como de animales se trata, también hay que tomar en cuenta la declaración de Victoria, que creemos tiene algunos votos en su provincia para ser electo senador, algo que nunca ha logrado Almeyda, que habló de las diferencia que debe haber entre el IQ (indice de inteligencia medido por un test diseñado para ello) de un perro, animal con que lo compararon, y una mula, para colmo vieja, que fue el mote que dicen los peledeístas endilgó el Profesor Juan Bosch a Franklin.

Nos imaginamos, como casi todos los que nos leen, que por mucho un perro de cualquier raza debe ser mas inteligente que una mula, porque lo primero es que los canes pertenecen a una familia de animales con sus características propias, mientras las mulas son un híbrido entre un caballo o yegua y un burro o burra, por lo que ni siguiera pueden tener descendencia.

Ademas la mezcla genética de una mula o un mulo la hace ser muy poco inteligente, obcecada y persistente en el error aunque se le vaya la vida en ello, una descripción genial del mejor cultor del cuento que ha tenido el país de una persona que conoció y trató por muchos años, solo se rompió esta relación cuando Almeyda abandonó el PLD en el año 1978, regresando con el rabo entre las piernas 5 o 6 años después al redil de donde había salido.

Lo que no sabemos es a donde lleva, que no sea la ¨jodedera¨ de los ¨hagstag¨ y la creación de tendencias entre ellos mismos, que busca este tipo de comportamiento al cual no estamos acostumbrados, lo que viene a ratificar la afirmación de Umberto Eco poco antes de morir, de que las redes sociales son el espacio preferido para ejercer la estupidez que se han buscado los seres humanos.

Esto porque solo dignidad y para demostrar que ellos, los senadores son los receptores de la voluntad popular ejercida a su favor en un proceso electoral, a pesar de los consejos que le dieron sus perros a Fraklyn Almeyda, los legisladores van a aprobar en segunda lectura la ley de partidos con las primarias abiertas y simultaneas, y este tendrá entonces que rediscutir el tema con sus canes y publicarlo en twitter.

Lo único es que Almeyda tiene que andar con cuidado, porque ademas de los 20 senadores de su partido, votaron por ese proyecto de ley los legisladores de cuatro partidos mas: el PRSC, el PRD, el PLR y el BIS, y le aseguro que algunos de ellos son tan malcriados que puede verse en vuelto en una sarta de insultos personales con palabras que nunca en su vida deben haber escuchado los perros que tiene en su casa, que aparentemente ahora son sus consejeros en los temas políticos de importancia.

