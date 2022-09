Allendy goza de la pegada de “Mujer barata”, canción grabada hace 16 años

Comparte esta noticia

El cantante dominicano se ha posicionado en diferentes plataformas con este sencillo de autoría de Wason Brazobán

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El bachatero dominicano Allendy ocupa los primeros lugares de la radio y plataformas digitales tras vitalizarse en las redes sociales el sencillo “Mujer barata”, una canción que grabó hace más de 16 años.

La bachata de autoría de Wason Brazobán, quien también grabó una versión de la canción, se ha posicionado en distintas plataformas, colocando también en videoclip entre los 100 más populares a nivel global y más de un millón y medio de reproducciones.

“Esta canción se la conocí a Wason cuando eran Negros, y me gustó desde que la escuché por algo que me estaba pasando en ese momento, él mismo me la dio para que la grabe. Me siento súper bien porque es algo por la cual he luchado mucho y creí siempre en ese tema, ahora con las redes y, especialmente con Tik Tok la gente empezó a hacerla viral; lo que ha sucedido no ha sido una sorpresa, está número uno actualmente en la radio y en la calle”, resaltó el intérprete de “Te mal informaron”.

Tras la pegada de “Mujer barata”, Allendy regrabó el sencillo “Soy como quise ser”, una adaptación muy conocida del tema Ana Gabriel, la cual había hecho ya hace años. Además, trabaja en algunas colaboraciones con El Gringo, Luis Miguel, entre otros, como una forma de continuar alimentando el género dominicano.

Allendy resaltó que en el último año ha pasado varias veces que han vuelto a posicionarse canciones de años, por lo que considera que “la gente tiene sed de esas canciones que han sido éxitos y que marcaron para el público alguna época.

“Los tiempos cambian y la era digital es una realidad. Ahora un tema puede pegarse en las redes y convertirse en viral y pasa del anonimato a los primeros lugares solo por las redes. Aun así, confío mucho en los medios tradicionales y en todos los que siempre nos han apoyado”, destacó.

Actualmente Allendy cuenta con el respaldo de Mota Productions y el manejo de Giordano Landron, con quienes ha visto el resurgir de su carrera.

Relacionado