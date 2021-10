Allen Iverson se ofrece para trabajar en los 76ers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Bien sabido es que Allen Iverson no era de los que pasasen sus horas muertas en las instalaciones de entrenamiento. «We talk about practice?». Su talento era genuino como pocos, pero también lo acompañaba de un carácter indomable y una alergia total al sacrificio lejos de los focos. Esto le llevó a besar la lona no pocas veces durante su vida deportiva y postrimerías. Pero ahora, con la aparente estabilidad que muestra haber alcanzado, está dispuesto a volver a los pabellones cuyo sonido lo llenan el rechinar de las zapatillas y no los vítores. Concretamente a los de la franquicia de su vida, Philadelphia.

La leyenda de los Sixers lleva ofreciéndose durante meses para formar parte de la organización. Peticiones que han sido mayormente ignoradas por la gerencia que dirigen Daryl Morey y Elton Brand. «Llevo once años retirado. No me creo que no sea parte del equipo de alguna forma» decía un Iverson claramente frustrado en una charla con la NBC. A The Answer no le importa tanto su puesto como el hecho de ser parte de la familia sixer de forma oficial. Asegura que un puesto como mero consultor le haría feliz y que «No me importa el dinero. Solo se trata de ser un sixer y ayudar».

Iverson dejó el equipo por primera vez en 2006 para irse a Denver Nuggets. Pero ya en su recta final, tuvo claro que se iba a retirar en su casa, a la que volvió para hacer lo propio en 2009. Desde entonces, los vaivenes comentados y ciertos roces durante los primeros años de retiro, pero un asiduo al Wells Fargo Center de cuyo techo cuelga su camiseta con el número 3 desde 2014. No sabemos si Iverson acabará formando parte de las oficinas de algún equipo NBA, pero será agridulce si sucede fuera de Pensilvania.

