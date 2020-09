Allen Iverson quiere ver a Giannis Antetokounmpo en los Warriors

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Muchos han sido los rumores que han salido a la luz sobre el futuro de Giannis Antetokounmpo desde que se confirmara la eliminación de los Bucks en Semifinales de Conferencia. Si bien las alarmas se han apagado tras la reunión organizada con el propietario Marc Lasry, todavía existe un sector de la liga bastante escéptico con la continuidad en el equipo del dos veces MVP de la temporada.

Aunque no se ha posicionado a favor de esta creencia, Allen Iverson sí ha reconocido que le gustaría ver a Antetokounmpo con una camiseta muy distinta a la actual. La de Golden State Warriors. En su reciente aparición en el podcast All The Smoke con Stephen Jackson y Matt Barnes, la leyenda de los 76ers ofreció su visto bueno a este hipotético movimiento. “Ahí es a donde quiero que vaya. Me encantaría verlo allí”, fue su contundente afirmación sobre ello.

Previamente, Iverson había sido cuestionado sobre el jugador con el que le hubiera gustado compartir vestuario. En primera instancia resaltó el nombre de Giannis antes de corregir su postura y citar a Kevin Durant ante la insistencia de Jackson. Fue entonces cuando este le preguntó si le gustaría que el griego siguiera el camino del actual alero de los Nets, quien conquistó dos campeonatos en la bahía junto a Stephen Curry y Klay Thompson.

Si bien el propio jugador afirmó recientemente su intención de continuar en Milwaukee y dar un portazo, así, a todos los rumores de traspaso, hay varias razones para creer que existe una vía que queda abierta. La amistad que une a Stephen Curry con el internacional griego siempre ha sido interpretada como un potencial acercamiento de posturas. Y los gestos conjuntos vistos durante la celebración del All-Star Game de 2019 no hicieron más que intensificar nuevamente los rumores.

Además, no podemos olvidar que hace apenas tres años, Antetokounmpo defendió la salida de Kevin Durant rumbo a los Warriors en busca del éxito colectivo. “Mucha gente dice que va a quedarse en un equipo y decide cambiarse a otro diferente. Pero tenéis que recordar que alguien puede estar interesado en seguir, pero si el equipo no hace los movimientos correctos y las cosas bien para que el jugador sea grande…”, declararía entonces. Unas palabras que, a su vez, vienen a ratificar su “seguiré si seguimos luchando por lo mismo” expresado recientemente.

Ahora bien, volvamos a la realidad que todos conocemos. Si bien esta operación puede parecer improbable, es muy posible que los Warriors hagan un esfuerzo para realizar un gran cambio en la agencia libre de 2021. Poseen el segundo pick del draft de este año y una selección de primera ronda del 2021 potencialmente valiosa procedente de Minnesota. Además, disponen de jugadores muy interesantes como Klay Thompson, Draymond Green y Andrew Wiggins para acometer una gran operación.