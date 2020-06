Aljadaqui anuncia nuevo tema “No estás sólo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La cuarentena ha servido de inspiración para los hermanos Mariano y Roberto Lantigua de Aljadaqui, quienes a distancia, compusieron y produjeron la inspiradora canción “No estás sólo”, un canto lleno de esperanza que llama a la unidad de los Hispanoamericanos.

El tema será lanzado el miércoles 10 de junio en el canal de Youtube de la banda Aljadaqui Oficial, en las distintas emisoras del país, en redes sociales y plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Tidal, Soundcloud, Napster, entre otras.

En esta ocasión los Aljadaqui se hacen acompañar de reconocidas voces de la música internacional como Nelson Zapata (Proyecto Uno) Pepe Alva (Perú) Douglas Tranzas (Ecuador) Lennis Rodríguez (Dominico-Española) Rubén Álvarez (Latin American Idol de Chile) Gio Williams (ganador de Nuevas Voces de América) Break Out The Crazy (USA/Italy/RD) Allex Henao (Colombia) Hola Hi (USA/RD) y el debut de Yamil Argel (hija de Mariano).

<< Todo nace con la idea que teníamos de representar en una mezcla musical, las historias que han sido parte de nuestras vidas en los últimos meses y que se viene repitiendo desde países tan lejanos como España o hasta el mismo cono sur del continente >> cuenta Roberto.

<< Este 2020 ha traído incertidumbre y pesar a nuestros hermanos del mundo, pero en nuestras letras queremos alentarles a que no tengan más miedos, a que debemos abrirnos paso en el camino por venir y que todo lo que hemos vivido será parte del pasado >> expresó Mariano.

La parte musical de la canción producida por Aljadaqui, conjuga y fusiona elementos de batucada brasileña, ballenato colombiano, Huayno peruano, pop y latin, ejecutados por grandes músicos que se unieron al proyecto como Diego Cadavid Sebelek (Fanny Lu, Carlos Vives) Rafa Payan (Tribu del Sol, Juan Luis Guerra, Temerarios) Peter Nova (Chichí Peralta, Ilegales, Luis Díaz) Kike Saavedra (Xiomara Fortuna, Sara Reneliek, Pepe Alva, Aljadaqui) y Arturo Peña (AP Quartet).

No estás sólo, fue mezclado por el ganador del Grammy Harbey Marin (Carlos Vives, Aterciopelados, Fanny Lu) la edición de voces y masterización estuvo a cargo de Luis Mariano (padre), el video musical producido por Mariano Lantigua y la edición del mismo, José Luis Canario.

