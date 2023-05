Alicia Keys y Karol G se unen para cantar una nueva versión de ‘No One’

EL NUEVO DIARIO, BOGOTÁ. – La estadounidense Alicia Keys lo dio todo en su último concierto en el Arena Movistar de Bogotá, en Colombia, interpretando algunos de sus mayores éxitos. Lo que no se esperaban los asistentes era que una de las reinas musicales del momento apareciera por sorpresa. Nada más y nada menos que la mismísima Karol G.

La estrella colombiana, que se encuentra disfrutando del éxito de su último disco Mañana será bonito, apareció por sorpresa para cantar uno de los mayores éxitos de la artista soul. Y es que Karol fue invitada por la artista para interpretar No One: el hit que enamoró a todo el mundo en 2007.

Alicia en el piano y Karol de pie: así interpretaron el clásico. Mientras que Alicia cantaba la parte que todos conocemos, la colombiana nos sorprendió haciendo sus versos en castellano. Una versión que hasta ahora no habíamos escuchado.

Una versión en español

«Yo hago lo que sea, más allá del bien y el mal. Para no decir ‘otro ya quisiera'», empieza diciendo Karol.

Además, la estrella de TQG ha cantado también parte del estribillo en castellano: «No One, No One, No one me hace sentir como lo haces». Sin duda, este momento en el escenario es todo un éxito para Karol G. ¿La razón? La artista tiene adoración por Alicia desde que era adolescente.

De hecho, hace trece años, cuando Karol no tenía ni veinte años, grababa covers de canciones de su ídolo desde su habitación. ¿Quién le iba a decir que años después terminaría subida a un escenario junto a ella cantando uno de sus mayores éxitos?

La historia de No One

No One es una de las canciones más conocidas de Alicia Keys. La estadounidense lo lanzó en 2007, siendo el primer single de su tercer álbum de estudio llamado As I Am. La canción se convirtió en todo un éxito mundial, siendo número 1 en distintos países. En la lista de LOS40, Alicia se hizo con el número 1 el día de Reyes: el 6 de enero de 2008. ¡Menudo regalazo!

El tema es considerado como una de las 100 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Billboard. Además cuenta con cuatro discos platinos a nivel global. ©copyright los40.com

Relacionado