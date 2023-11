Alianzas y la fuerza electoral

En una ocasión el ex presidente Joaquín Balaguer dijo: si las matemáticas no se equivocan esta alianza es invencible. Y al parecer sin la necesidad de convertir lo simple en complejo para poder escribir sobre ello, la situación que vivimos hoy en día es la misma.

En una ocasión utilice el criterio 20/80 para explicar lo que yo entendía ocurría con la persecución del narco tráfico en el país, aunque los resultados eran a la inversa. Es decir, los grandes alijos que representan el 20% de los cargamentos pesados no son detectados o detenidos (pero representan la mayor cantidad de toneladas o kilos) y en cambio los muchos más pequeños que son la gran mayoría y que representan el 80% de los eventos, son detectados y mostrados al mundo como la súper eficiencia en el combate de este flagelo a nivel continental.

Un cálculo más simple nos hace pensar que, si sumamos el potencial de votos del PRD, el PLD y la Fuerza del Pueblo, aunque todos los demás partidos apoyen al PRM, la balanza se inclinaría hacia la fuerza opositora, ese bloque denominado Rescate RD.

La teoría de Paretto explica que cuando uno toma como muestra el 20% de los eventos mas representativos que explican el comportamiento de una variable, digamos las ventas en una empresa, la intención electoral, los costos de un portafolio de productos, para citar algunos ejemplos, ese 20% de eventos correctamente seleccionados, logran representar el 80% o más del monto total de la variable.

En el caso de la intención del voto, necesitándose tan solo el 50% mas 1 de los votos validos, no es necesario sumar participantes que representen el 80% de los votos.

Sin embargo, es indiscutible que con los tres partidos de mayor membrecía del bloque opositor Rescate RD, se consigue un porcentaje superior al 50% de la intención del voto y que, siendo el esquema de votación para una elección por voto simple, entonces la experiencia que se tendría, salvo la ocurrencia de eventos muy significativos que deterioren esa intención del voto, el resultado electoral favorecería al bloque opositor, si la alianza incluyera ir a la primera vuelta con una alianza a nivel presidencial.

Pero de no existir un acuerdo a nivel presidencial, es casi seguro entonces, que se producirá una segunda vuelta, porque los tres partidos del bloque opositor de mayor tamaño, llevarían su propio candidato presidencial y de aplicarse correctamente el acuerdo entre ellos, en la segunda vuelta quien haya logrado la mayor cantidad de votos en la primera vuelta, seria apoyado por los demás.

Aunque personalmente no creo en encuestas, pues casi siempre las mismas benefician a quienes las pagan, sin embargo, es casi una idea compartida, de que la mayor probabilidad es que se tengan dos vueltas electorales en las elecciones presidenciales del año 2024. Si el voto se mantiene duro en la segunda vuelta, resultaría ganancioso el bloque opositor con una votación cercana al 57% del total de los votos válidos.

Sin embargo, cabe señalar, que esta contienda electoral podría venir cargada de eventos inesperados, dadas las presiones que se tienen con el tema haitiano y la manipulación estratégica que se mantiene en las comunicaciones y los diversos medios. También están los temas que podrían resultar ser sorpresas con procesos judiciales adicionales, ya hemos visto especies marinas, aves y solo faltarían algunos reptiles o roedores. Y hasta el mismo desenlace de la crisis creada o no, agrandada o no con el tema fronterizo si su manejo resulta ser creíble y no nuevas manipulaciones.

A pesar de estas variables que implican un riesgo inherente del proceso, en la gestión de la matriz del riesgo electoral, la apuesta debe ser que se tendrá un proceso electoral libre, transparente, objetivo y creíble, sin eventos violentos, sin fraudes y sin un tranque electoral que pueda minar la paz y la tranquilidad de los dominicanos.

Esta apuesta debe significar que el próximo proceso electoral de producir una transición o continuidad en el mando, sin complicaciones ni traumas que pongan el peligro de la paz pública en la República Dominicana.

Sin embargo, un plan B o de contingencia debería asegurarse, para que ninguna de las partes pueda salirse con las suyas y reste credibilidad al proceso y que realmente el triunfo electoral se le acredite al real ganador de las elecciones.

Es por eso que en nuestro artículo Evitemos un Tranque Electoral fuimos enfáticos y aquí lo reiteramos:

Que en este proceso electoral del 2024, acta no mate voto y que las urnas puedan ser confirmadas hasta tres meses después en caso de ser necesario. Que no se pierdan las urnas ni los votos y que una auditoria 100% aplicada se realice para que no haya dudas del proceso, los resultados, ni del último boletín electoral.

Por Julián Padilla