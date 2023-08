Alianza por el rescate de la democracia y el progreso de República Dominicana

Desde la línea más extensa del tiempo de la existencia de los seres humanos, se han documentado asociaciones y acuerdos que se han realizado entre dos o más personas, que los conduce al fin de un beneficio particular y colectivo, casi siempre a través de una causa en común.

En términos meramente políticos, hablamos de un acuerdo entre dos o más fuerzas políticas que compiten en un evento electoral y que se fundamenta básicamente en tres objetivos principales: consensuar un programa de gobierno, el respaldo a candidaturas comunes y finalmente el reparto de poder. Todo esto en la mayoría de los casos busca lograr la nominación presidencial y el control de otros niveles de poder, para desde allí hacer las transformaciones necesarias y lograr bienestar a la nación.

Así pues, durante el pasaje de los libros de la biblia nos encontramos muchas veces con alianzas que hace Dios con los hombres, aun siendo un ser supremo en comparación con sus criaturas. Alianzas que van desde una pareja hasta toda la humanidad.

Inicia el proceso de alianzas según el primer libro de la biblia con Adán y Eva, poniendo como condición el séptimo día de descanso de cada semana (GN 2, 1-3). Así mismo Dios hace alianzas con Noé y su familia, luego del diluvio, y su sello de garantía es el arcoíris (GN 9,8-17). Dios hace alianzas con Abraham y su pueblo, su sello es la circuncisión (GN 17, 1-14). La alianza con Israel a través de Moisés, la cual sella con la sangre de los animales derramada sobre el altar y rociada sobre los hombres (EX 24, 1-11). Y finalmente una alianza nueva y eterna con toda la humanidad cuyo sello es el cuerpo y la sangre de cristo.

Líderes mundiales lograron acuerdos sustanciosos que cambiaron el rumbo de millones de personas.

Nelson Mándela llegó a un acuerdo histórico con el gobierno de Frederick Willem de Klerk en Sudáfrica, poniéndole fin al apartheid y establecer una transición hacia la democracia. Este acuerdo sentó las bases para las primeras elecciones democráticas multirraciales en el país.

Durante su tiempo en el poder, Vladimir Putin ha establecido alianzas políticas con diferentes países y líderes. Algunos ejemplos incluyen la cooperación con China en temas económicos y políticos, así como la relación cercana con líderes de países como Siria y Bielorrusia.

Alianzas importantes en Latinoamérica fueron la de la Cuba y Rusia, quienes mantuvieron estrechas relaciones políticas, debido a la cercanía ideológica entre ambos gobiernos comunistas; estratégicas por su posicionamiento compartido contra estados unidos que llevo incluso a la crisis de los misiles, en 1962; y económicas, por los subsidios por entre us 4.000 y us 6.000 millones desde la Unión Soviética.

Otras alianzas las encontramos en la pantalla grande, específicamente en la serie Game of thrones, como lo fue la que hicieron la casa Arryn y la casa Stark. Se aliaron durante décadas, desde que Ned Stark vivía con Jon Arryn cuando era niño. La casa Arryn salvaron a todos en la batalla de los bastardos, lo que hubiera significado la muerte de todos de no haber estado aliados.

En la plataforma netflix nos encontramos con una película titulada el rey legítimo, que trata del yugo que tuvo que vivir escocia por mano de los ingleses, Escocia dividida sin fuerzas para combatir contra ese imperio por el que cada uno tuvo que luchar por sus intereses. Unidos, con el único fin de recuperar la independencia de Escocia y así poder volver a ser libres.

La República Dominicana en sus últimos 50 años se ha visto envuelta en procesos semi democráticos y democráticos, que ha llevado a la necesidad de organizar alianzas; muchas con éxito y otras quedadas en el intento.

Es justo recordar el acuerdo de Santiago. Un movimiento político llevado a cabo por altos dirigentes del partido revolucionario dominicano (PRD) en Santiago del 1974, el cual tenía por objetivo la derrota del entonces presidente Joaquín Balaguer. Este movimiento pretendía llevar a Antonio Guzmán como candidato presidencial y a Elías Wessin y Wessin como candidato a la vicepresidencia. El movimiento contó con varios partidos aliados al PRD tales como; Partido Quisqueyano Demócrata, Movimiento Popular Dominicano, Partido Revolucionario Social Cristiano y el Movimiento 14 de junio.

En el año 1996, cuando las opciones de poder para el Partido de la Liberación Dominicana se ponían en dudas, surgía de repente y para la segunda vuelta de ese año electoral, un pacto político poco imaginable para el electorado dominicano. El profesor Juan Bosch y el Dr. Joaquín Balaguer fusionarían al PLD y al PRSC para alzarse con el triunfo en un pacto electoral que se llamó Frente Patriótico donde el PLD obtuvo el 38% del electorado y el PRSC un 14.9%. Impidiendo así, que el Dr. José Francisco Peña Gómez fuera el ganador de esos comicios.

Otro gran conjunto de alianzas fue el llamado Bloque Progresista fundado en el año 2006 e integrado por los partidos PLD, Partido Demócrata Popular (PDP) Movimiento Demócrata Alternativo (MODA) Partido Cívico Renovador (PCR) Unión Demócrata Cristiana (UDC) Partido Acción Liberal (PAL) Partido Revolucionario Independiente (PRI) Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Liberal Reformista (PLR).

En el 2016 fue donde este bloque obtuvo su mayor cantidad de partidos aliados sumando 14 entidades que fueron: PLD, MODA, BIS, UDC, PCR, PPC, PAL, PASOVE, PRN, PLR, PDP, PRD, y el PRI.

EL bloque progresista triunfó en las elecciones congresuales y municipales del 2006 y 2010, y en las presidenciales del 2008, 2012 y 2016. Tuvo su primera derrota en el año 2020 en los niveles presidencial, municipal y congresional frente a la alianza llamada Coalición Democrática por el Cambio integrada por los partidos, Partido Revolucionario Dominicano (PRM) Alianza Por la Democracia (APD) Partido Humanista Dominicano (PHD) Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) Dominicano por el Cambio (DxC) Juntos Podemos y Frente Amplio. Este último conjunto de alianza le dio al actual presidente de la Republica Dominicana Luis Abinader el triunfo con el 52.52% del electorado.

El último acontecimiento político de la Republica Dominicana se registra el pasado 21 de agosto del 2023 y cambia de manera significativa el panorama y la realidad de cada partido político del sistema. Estaríamos en frente de una posible recomposición del triunfante bloque progresista.

Los partidos: Fuerza del Pueblo (FP) Revolucionario Dominicano (PRD) y de la Liberación Dominicana (PLD) han puesto en marcha una alianza que abarca los niveles municipal, congresual, y que en lo presidencial está sujeto a la condición de que el partido que quede en tercer lugar en una posible segunda vuelta, apoyaría tajantemente al que clasifique en segundo.

En esta ocasión, el partido que más se perjudica es el PRM, quienes no solo atraviesan un mal momento por la crisis económica que no han podido manejar, si no, que el problema interno con las reservas de candidaturas que excluye a muchos alcaldes, senadores electos, los muchos que les han renunciado, los dirigentes de las bases que no han podido ser colocados en puestos del gobierno, el proceso interno con un aguerrido Guido Gómez a quien ya sus dirigentes del exterior empiezan a manifestarse por la posible eliminación del voto en el exterior en la convención interna, las investidas de Ramón Alburquerque y ahora con esta alianza. Sumando los miembros que poseen los padrones entregados oficialmente a la Junta Central Electoral, PLD 2,177,036 al 17 de agosto del 2023 FP 1,500,000 al 30 de marzo del 2023 y con miras a completar los dos millones antes de pasar el año y el PRD con 196,175 miembros afiliados y entregado dicho padrón ante la JCE el 17 de diciembre del año 2022. Haciendo un uso racional de las matemáticas, con la movilización de un porcentaje importante de los miembros de estas organizaciones, sería suficiente para ganar sin mucho esfuerzo a un partido en el gobierno que se les nota ya perdieron el horizonte.

Esta alianza para el 2024 se fragua en momentos que la Republica Dominicana atraviesa una fuerte crisis y la causa que reúne la motivación son; la crisis en salud, los apagones, alza de factura eléctrica, deterioro de los servicios públicos, aumento del desempleo, disminución de producción agrícola, inmigración desmedida de haitianos, y el alto endeudamiento público sin resultados a la mejoría de la nación dominicana.

Parecería la crónica de una muerte anunciada o la revelación de un acontecimiento que marcó los parámetros de una realidad. Lo que, si podemos percibir, es un partido en gobierno que se ha dejado silenciado ante este inesperado acontecimiento, que muestra de manera inicial como se avanzará en una segunda etapa, sellando con las manos levantadas de los líderes de todos los partidos de la coalición, principalmente por Leonel Fernández y Danilo medina, cuando avancen de manera colosal hacia las elecciones presidenciales.

POR EL DR. JEAYSSON PÉREZ