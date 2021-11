Alianza País exige rendición de cuentas congresistas del exterior

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La seccional del Partido Alianza País exigió a los diputados de la circunscripción #1, rendir su informe de cuentas ante la comunidad dominicana que los elogios como sus representantes en el Congreso Nacional.

Rafael de Los Santos, coordinador de finanzas de la organización dijo que los congresistas Norberto Rodríguez Vázquez, Kenia Felicia Bidó Parra y Silvia Augusta Familia, no han presentado su rendición de cuentas ante la comunidad que los eligió.

Puntualizó que la Constitución dominicana plantea en su artículo 92, que los legisladores deberán rendir cada año un informe de su gestión ante los electores que representan.

“ Hasta el momento los diputados (as) de la circunscripción #1, en el exterior, no solo no cumplen con el mandato de la ley, sino que además, no se presentan ante la comunidad para darnos explicaciones de sus proyectos y mucho menos de cuales han sido sus iniciativas en beneficios de nuestra comunidad”, señaló.

Santos, manifestó que el llamado pretende iniciar un diálogo claro y llano con “ nuestros representantes” ante el Congreso a los cuales nunca vemos en nuestras calles y espacio vitales, lo que impide expresar nuestras demandas”.

El dirigente aliancista significó que sería beneficioso para ellos y la comunidad dominicana que los legisladores del exterior se pongan a la altura de los diputados honestos de Alianza País, José Horacio Rodríguez y Pedro Martínez, los cuales ya han rendido cuentas a sus representados.

