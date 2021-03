Alianza País exige a dirección de Ética actual en caso denuncia nepotismo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La seccional del Partido Alianza País sostuvo que le extraña que aún la directora de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental ( DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, no se haya pronunciado sobre el caso de violación a la ética denunciados en el consulado dominicano.

“ Resulta extraño que una mujer tan honesta en el ejercicio de la función pública y del temple de Milagros Ortiz Bosch, no se haya pronunciado en el caso particular que envuelve al cónsul dominicano en Nueva York, Eligio Jáquez y a su hermano Antonio Jáquez, encargado administrativo ” expresa la entidad en una comunicación a los medios .

Expone que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que dirige Ortiz Bosch, tiene entre sus responsabilidades primarias, según sus propias palabras, cumplir a tiempo oportuno con todas “ las disposiciones acerca de la ética, transparencia e integridad dentro del gobierno”.

Señala la organización política que precisamente por esa filosofía es que el Ministerio de Administración Pública (MAP), instruyó a los incumbentes de las instituciones oficiales mediante la circular 0005001, del pasado 24 febrero, bajo la firma de su ministro Darío Castillo, evitar el ingreso o permanencia de familiares cercanos como empleados de las instituciones que dirigen”.

Alianza País expresa “ quienes tienen oído para oír, no han dado señal de escuchar y mucho menos de acatar la ley, no nos sorprenderían que la doctora Ortiz Bosch, amparándose en la constitución y las leyes dominicanas, sugiera la destitución del actual cónsul dominicano de Nueva York, no tan solo la de su hermano”.