Alianza País en New York: RD es todavía un proyecto de República inconclusa

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK. -El coordinador del Partido Alianza País en New York, Luis Mayobanéx Rodríguez, aseguró este sábado que RD es todavía un proyecto de República inconclusa y “en nosotros (as) recae la responsabilidad de renovarlo”.

Mayobanéx Rodríguez denunció este sábado que a 56 años de la revuelta de abril del 1965, el legado de Juan Pablo Duarte ha sido traicionado por todos los gobiernos que se han sucedidos en República Dominicana.

Dijo que los Estados Unidos invadieron el país un 28 de abril del 1965, para “ preservar la democracia” y con su acción impidieron el ensayo más democrático que había hecho el pueblo dominicano bajo la presidencia de siete meses del profesor Juan Bosch.

Aseguró que bajo ese pretexto de los americanos se asesinaron a más de cinco mil nacionales que luchaban por el retorno a la constitucionalidad perdida en el 1963.

Las declaraciones del dirigente aliancista fueron externada durante una ofrenda floral en la plaza Juan Pablo Duarte, en el Alto manhattan, en memoria a los combatientes caídos en la gesta patriótica del constitucionalista 1965.