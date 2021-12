Alianza País apoya lucha comunitaria en contra de presa Las Placetas en Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno y la comisión ambiental de este partido, encabezada por Milton Martínez, ofrecieron este martes el apoyo a las luchas que desde mayo de este año libran comunitarios e instituciones ambientalistas en contra de las intenciones del Gobierno de construir una presa hidroeléctrica en Las placetas, en el corazón de la cordillera Central.

Un encuentro realizado en el Parque Botánico, inició con las palabras de bienvenida del alcalde municipal, Hilario Fernández, quien reseño su compromiso en contra de este proyecto, los daños que causaría a Jánico que ha sido históricamente el más perjudicado por la presa Tavera y Bao, donde perdió comunidades completa que la trasladaron a otro municipio de la provincia.

Por la Coalición Socioambiental en Defensa de la Sierra, Nelson Reyes Estrella, presentó un resumen de las acciones realizadas y las consecuencias que provocaría la presa en la Sierra y que se han identificado en el estudio realizado por la Fundación Ecológica Tropical (FUNDETROP).

Así quedaba abierto el diálogo para las participaciones de las diferentes comunidades, quienes aprovecharon el espacio y abordaron los daños que causaría la propuesta de presa; Rodolfo Collado, representante de Juncalito y la Fundación Ángeles Guardianes de las Aguas, dijo que de construirse esta presa, él y todos los dominicanos que tienen inversiones en la Sierra se irían a Estados Unidos y no regresarán a invertir en el país.

Por su parte, Juan de Dios Collado, en representación de los dominicanos residentes en Estados Unidos y de la Fundación Rincón de Piedras Unidos consideró que el daño al ecoturismo le quitaría los incentivos por los que los dominicanos regresan a sus comunidades que son los ríos, y los más de 15 balnearios a lo largo de Jagua Y Bao.

Por Mata Grande, Rolando Cruz destacó el peligro que este proyecto representa para las comunidades, su economía, sus recursos naturales y hasta su paz. Asimismo, desde Sabaneta, Zenaida Pérez, líder comunitaria y ganadora del premio mujeres que cambian el mundo (2018), dijo que ellos han vencido varias crisis, entre estas la del café, que fue fatal para la zona Sierra; “con esfuerzo y sacrificio hemos logrado volver a ver el cauce de nuestros arroyos correr”, agregó que el agua tiene cara de mujer y no permitirán que el río Bao sea represado y mucho menos desviado.

Así también Hipólito Azcona habló en representación de la comunidades de El Rubio, dijo del peligro que representa la presa para las comunidades y puso como ejemplo la presa de Monción, pues después de la construcción de ésta, este distrito perdió varias comunidades, ha visto afectado los ríos y ni la energía eléctrica que consume la recibe de esta hidroeléctrica y que los empleos que prometieron no alcanzan a 5 de los residentes en El Rubio.

También hablaron Héctor Jerez, de SAJOMA, Eligió Estévez de la comunidad de Cagüeyes Jánico y Olmedo León, de la Sociedad Ecológica del Cibao, destacando los daños que provocará la presa para la Sierra.

Para dar paso a Milton Martínez y a Guillermo Moreno de Alianza País; Llaniris Espinal, moderadora y directiva de FUNDETROP, destacó los daños irreversibles y el ecocidio que representa este mal llamado proyecto, dijo que las montañas deben preservarse única y exclusivamente para la captación de agua.

El científico de la Academia de Ciencias, Milton Martínez indicó que esto no se puede considerar un proyecto, pues la EGEHID no tiene un proyecto y se la han solicitado y no lo han presentado, porque, no tiene un proyecto como tal, sino que solo tienen una propuesta que quieren imponer de hecho.

Agregó que, el movimiento ambientalista debe unificarse por el agua, puso como ejemplo, lo que también sucede con la presa de Guayubín, donde los campesinos están siendo despojado de terrenos que valen 70 mil pesos las tareas se la quitan por 30 mil y en el caso de ese proyecto, aunque no produciría energía prácticamente, lo gestiona la EGEHID cuando no le corresponde, dejando claro la usurpación de funciones.

El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, luego de escuchar los comunitarios, expresó que las comunidades son las que deben diseñar su desarrollo y si la propuesta de presa no tiene licencia ambiental, ni social, no puede construirse, siempre estará al lado de las comunidades para acompañarlo en sus luchas.



Agregó que en este caso, no solo se plantean protestas con argumentos, sino que también, se presentan alternativas para desarrollar La Sierra como un plan Estratégico de desarrollo para la Sierra que vaya desde Constanza hasta Moncion, así como planes agroforestales y de ecoturismo para desarrollar las comunidades.

Moreno terminó motivando las comunidades y en coro diciendo “El pueblo Unido, Jamás será vencido”, y repetía junto con los participantes, “No a la presa, de Las Placetas”, La Sierra Unida, Jamás será vencidas.

Finalmente, Josefina Díaz agradeció a los presentes, a la vez que destacó el papel que ha desempeñado Jánico, donde inició la lucha e invitó a las comunidades a seguir firmes y a no permitir la imposición de esta propuesta que destruirá los ríos Bao y Jagua.

