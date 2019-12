Alianza Internacional de Capellanes integra coordinador externo Ultramar Gonzalo 2020

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ La Alianza Internacional de Capellanes y Seguridad Nacional, que fungen como policías voluntarios en diferentes países del mundo, integró a sus filas con rango de General al doctor Yomare Polanco, coordinador del sector externo Ultramar Gonzalo 2020 y precandidato a diputado en el exterior por el PLD en la circunscripción #1 de Estados Unidos.

Las estrellas, barras y galones, le fueron impuestas a Polanco por el comandante general de la alianza, obispo doctor Luis E. Paniagua, quien resaltó la amplia trayectoria y aportes a la comunidad y la República Dominicana, por lo que se hace merecedor de la alta distinción.

La investidura de Polanco como General de la Alianza, se llevó a cabo en la Iglesia Pentecostal Estrella de Jacob” en la calle 184 Este en El Bronx, con la asistencia de docenas de feligreses de la congregación y seguidores de Yomare.

“Cuando se otorga un reconocimiento, no es solo por lo que se ha hecho, sino también por lo que se está haciendo, y en el caso del general Yomare Polanco, estamos reconociendo lo que él está haciendo”, dijo el comandante Paniagua.

“Polanco, es una persona que se ha caracterizado por su altruismo, sensibilidad hacia nuestra comunidad y más allá, él ha dado a conocer su nombre porque hace acto de presencia en todas las situaciones adversas que se les han presentado a los distintos países y siempre, está en primera fila aportando lo mejor de él”, añadió.

Polanco, dijo al aceptar el rango que el reconocimiento significa mucha alegría y más acercamiento a Dios, la vida, al hombre, la mujer, mis colaboradores y para todos los que trabajan junto a él.

“Para la comunidad significa un buen ejemplo, no porque haya sido a mí, que se me está reconociendo, porque hay muchas personas que merecen ser reconocidos también, pero ha quienes mucho potencial para hacer más por la comunidad y no lo están haciendo”, agregó Polanco.

Paniagua, recordó a los presentes que Yomare es precandidato a diputado de ultramar y merece el apoyo de todos los capellanes, la comunidad dominicana y todos los latinos.

“Vamos a inspirarnos todos para amar al prójimo como a uno mismo, y ese es el mandamiento de Dios que debemos seguir y poner en práctica, porque es el ejemplo que tenemos que dar a todos”, dijo.

“En mis 51 años, veo cada día más que Dios existe, el hecho de que yo esté aquí es otro milagro de él, y somos todos testigos de su bondad”, expresó Polanco.

“Nací en un barrio muy difícil como Los Mina en tiempos nebulosos para la República Dominicana, cuando muchos políticos jóvenes y revolucionarios murieron asesinados, por su lucha en busca de oportunidades y creíamos que la lucha en la que quemábamos gomas y tirábamos bombas podía ayudarnos a salir de la crisis, esa esperanza fue aniquilada pero la presencia de Dios nunca falta, y miren donde yo estoy hoy”, explicó Polanco.

“Lo único que quiero llevar a todas las personas que ven la difusión de este evento, es ese sentimiento, la vibración, positivismo, solidaridad, conducta y disciplina”, invocó.

Polanco señaló que con personas como las presentes, que inyectan todas esas características, se camina a un mundo mejor.

En la ceremonia, en la que también se celebró la graduación de nuevos capellanes de diferentes rangos de la alianza, hablaron también el pastor de la iglesia, reverendo Juan Nova y el reverendo Aurelio Rexach y se le entregó un diploma de doctorado honorífico a Keyla Reyna.

