Alianza Cristiana pide al Senado no aprobar en segunda lectura el Código Penal sin las causales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Alianza Cristiana Dominicana (ACD) pidió al Senado no aprobar en segunda lectura el Código Penal sin incluir las causales que despenalicen la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer peligra, cuando el embarazo es producto de violación por un familiar o un particular o dada la inviabilidad del feto.

La entidad, integrada por personas católicas, bautistas, episcopales, diversas tradiciones evangélicas, metodistas y pentecostales, dijo que a cada senador, según informó el presidente del Senado, Eduardo Estrella, le fue remitido vía correo una copia del proyecto de Código Penal para su estudio y análisis, previo a la lectura íntegra de la iniciativa, por lo que aún están a tiempo de legislar a favor de los derechos, la salud y la dignidad de las mujeres y niñas dominicanas e incluir en el Código Penal las tres causales.

“El Código fue aprobado en primera lectura, pero es posible abrir un espacio nuevo para análisis y conocimiento de observaciones y las hay, porque hay un informe disidente, autoría de varios congresistas, con distintos puntos, incluyendo la solicitud formal para que se incluyan las tres causales”, señaló Manuela Vargas, vocera de la ACD.

En ese sentido, Alianza Cristiana explicó que el Senado puede y debe acoger las observaciones que contiene el informe disidente presentado por un grupo de congresistas contemplando la despenalización en esas circunstancias.

Explicaron que la discusión debe darse por cerrada debido a que esta penalización absoluta implica una negación a las mujeres del derecho a la vida, a la salud y a la dignidad que están contemplados en la Constitución dominicana.

Señalaron que se viola el mensaje de amor y vida establecidos en el evangelio y que personificó Jesús a través de un trato digno y amoroso a las mujeres, según cuentan los evangelios de Lucas, Mateo, Marcos y San Juan (Marcos 5.21-43; Lucas 7.36-50; Juan 8.1-11, entre otros).

“Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) prometieron las causales en campaña y la Encuesta Nacional sobre Aborto reveló que el 79% de las y los católicos, no de las cúpulas, consultados estuvo de acuerdo con la causal vida o salud, el 76% con la causal inviabilidad y 66% con la causal violación o incesto.

La volvió a explicar que el aborto no es un pecado y que la Biblia no condena este tema, por lo que no hay ninguna forma objetiva bíblica o teológicamente de probar que el aborto en estas tres causales sea condenado por Dios, y tampoco debería penalizarse legalmente.-

