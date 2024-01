Aliados de la reelección se quejan de que supuestamente el Gobierno no los toma en cuenta

Mario Díaz, líder del movimiento "La Expansión". (Foto: fuente externa)

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El movimiento nacional «La Expansión», el cual promueve la reelección del presidente Abinader, afirmó este viernes, que los aliados del mandatario no han sido tomados en cuenta, para puestos en el tren gubernamental y que los funcionarios se niegan a recibirlos manteniendo sus puertas cerradas, lo cual está causando «disgusto» entre esos aliados.

El sindicalista Mario Díaz, líder del movimiento, manifestó que a los grupos reeleccionistas que no tienen padrino en el Gobierno, no se les ha dado la importancia requerida a pesar de que están apoyando la reelección de Abinader, y opinó que esos movimientos políticos no solo jugarán un papel importante en las elecciones municipales, sino que además sus aportes serán determinantes para las presidenciales de mayo.

En nota de prensa, recordó que junto a otros dirigentes fue expulsado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), precisamente por jugársela apoyando las aspiraciones presidenciales del ahora presidente de la República, y dijo que por eso es un «atropello» lo que están haciendo con él y los demás aliados.

Asimismo, se quejó de que los funcionarios están totalmente «negados» con los movimientos aliados, manteniendo sus puertas cerradas y no responden cuando se les requiere. Dijo que «no es posible» que a tres años de Gobierno, él y otros importantes dirigentes, que se han convertido en los principales propulsores de su reelección presidencial, estén fuera del tren gubernamental junto a su gente.

Ante esa situación, Díaz aseguró que llegó el momento de que el presidente Abinader los tome en cuenta y los coloque en una posición desde donde puedan aportar aún más a su gestión presidencial.

«Estamos seguros de que el triunfo de Luis Abinader es inevitable, pero ese triunfo debe encontrarnos trabajando, y sobre todo bien motivados», expresó.

Por último, añadió que el movimiento reeleccionista «La Expansión» seguirá firme apoyando las ejecutorias y la reelección del presidente de la República, para evitar que vuelvan a gobernar los del pasado.

