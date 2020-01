Algunos jugadores de la NBA renunciarán a sus dorsales para homenajear a Kobe Bryant

Comparte esta noticia

Dinwiddie ha sido el primero en dar a conocer su decisión de dejar de llevar el ‘8’ en su camiseta; la Liga lo ha aprobado

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Un nuevo homenaje espontáneo que el entorno NBA ha querido dedicar al recientemente fallecido Kobe Bryant. Algunos jugadores estarían pensando en renunciar a sus dorsales actuales, ‘8’ y’24’, como manera de homenajear a la leyenda de los Lakers. No necesariamente para que en sus franquicias retiren esos números ya mismo, sino simplemente como muestra de pleitesía eterna, mayor, con el exjugador natural de Philadelphia.

El primero en cumplir con esta medida ha sido Spencer Dinwiddie, base de los Brooklyn Nets, según se hizo eco el periodista Shams Charania (The Athletic).

Al parecer, el guard habría decidido cambiar el número que portaba hasta el momento esta temporada, mudando así del ‘8’ al ’26’.

Después del anuncio de Dinwiddie fue Terrence Ross, escolta de los Orlando Magic, quien confesó también su decisión de abandonar el ‘8’ y cambiarlo por el ’31’, como pudo corroborar Charania.

La NBA lo aprueba

Este es un contexto extraordinario, pues la Liga nunca habría autorizado un cambio de dorsal de un jugador en mitad de una temporada y sin un motivo de causa mayor; pero en este caso la NBA aprobó la solicitud, primero, de Spencer Dinwiddie inmediatamente, según pudo hacerse eco el periodista Marc Stein (The New York Times) de acuerdo a fuentes con conocimiento del asunto.

En el caso de Ross, continuaba Charania, el movimiento también fue aprobado.

Se espera que más jugadores confirmen su nuevo dorsal en las próximas fechas y la Liga estudiará cada caso de manera individual. Existen un total de 20 jugadores más con el ‘8’ a la espalda y doce con el ’24’, según un dato que pudo dejar el portal Basketball Reference.

¿Kobe, en el logo?

Otro homenaje, parido de la nada, que podría empezar a coger fuerza en las próximas horas es el de que la silueta de Kobe Bryant se convierta en el nuevo logo de la competición. Según una información del diario USA Today, la petición, que ha sido lanzada en la popular plataforma activista Change.org, gozaba este martes de más de dos millones de apoyos.

El logo actual de la NBA está representado por la figura del exjugador y mítico directivo Jerry West, también leyenda de los Lakers durante los años 60 y 70.

Curioso es que el propio West confesara hace ahora tres años que no le seguía haciendo especial ilusión ser la imagen de la Liga en todas partes. “No me gusta hacer nada para llamar la atención hacia mí mismo; y cuando la gente dice eso, eso no es lo que soy. Punto. Si quisieran cambiar el logo, me gustaría que pudieran. De muchas maneras. Ojalá pudieran”, podía declarar Jerry West a la periodista Rachel Nichols en el programa de ESPN, The Jump.

Todavía no existe indicación oficial por parte de la NBA acerca de qué clase de homenaje prepara la Liga para honrar la memoria de Kobe Bryant; sin embargo a buen seguro se trata de una gran producción a la altura del mito de los Lakers.

