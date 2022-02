Algunos aspectos sobre el crimen de Asociación de Malhechores

La lectura detenida , sopesada, del Artículo 265, modificado, del Código Penal de la República Dominicana, sobre el Crimen de Asociación de Malhechores, es necesaria porque dicha lectura permite poder apreciar a donde nos conduce dicha disposición o tipo penal:

“Art. 265.- (Modificado Ley No. 705 de 1934). Toda asociación formada, cualquiera que sea su duración o el número de sus miembros, todo concierto establecido, con el objeto de preparar o de cometer crímenes contra las personas o contra las propiedades, constituye un crimen contra la paz pública.“

Como es manifiesto en dicha redacción legal resaltan las siguientes expresiones: “Toda asociación formada“, “asociación formada“, “cualquiera que sea su duración“, “cualquiera que sea…el número de sus miembros“, “concierto establecido“…

Dicha lectura del Artículo 265, modificado, del Código Penal permite llegar a las siguientes conclusiones:

1.- La Asociación de Malhechores se tipifica por el sólo concierto de voluntades, es decir, por el sólo acuerdo de voluntades `porque es una infracción penal de trama`, ya que los concertados o asociados lo que hacen es que acuerdan resolver obrar en determinado sentido o en determinados sentidos.

2.- Es importante que se retenga desde ya que para la tipificación del crimen de la `Asociación de Malhechores` es irrelevante, indiferente, que uno o varios o todos sean o no sean funcionarios públicos o que uno o varios o todos sean o no sean militares o civiles. Además de que dicho tipo penal no distingue entre que uno de sus componentes o varios o todos sean o no sean funcionarios públicos o entre que uno o varios o todos sean o no sean militares o civiles. Es por eso que dicho Artículo 265, modificado, habla de “Toda asociación formada“, esto es, cual que fuese la calidad de cada uno de sus integrantes, pues dicha disposición legal penal no distingue ni entre la calidad particular respectiva de cada uno de los miembros de dicha Asociación de Malhechores ni entre un tipo específico de asociación o sociedad formada y otro tipo de asociación o sociedad formada.

O sea, que para su tipificación es irrelevante el tipo o modalidad o naturaleza de concierto o acuerdo o asociación o sociedad establecido con el objeto de preparar crímenes contra las personas o con el objeto de cometer crímenes contra las personas; o con el objeto de preparar crímenes contra las propiedades o con el objeto de cometer crímenes contra las propiedades.

3.- Para la tipificación de la Asociación de Malhechores también es irrelevante el tiempo de duración que se haya convenido que tenga la Asociación de Malhechores o, igualmente, el tiempo que fuercen las circunstancias a los asociados a durar con dicha Asociación de Malhechores formada; es decir, que puede convenirse que la Asociación de Malhechores dure sólo el tiempo que sea necesario, sea para preparar los crímenes, sea para cometer los crímenes, como que haya sido convenida por un tiempo superior o que sea convenida para que dure hasta que se dé una condición determinada o que sea convenida su duración por tiempo indefinido. En fin, no importa el tiempo que dure la asociación o sociedad formada para preparar los crímenes contra las personas o para preparar los crímenes contra las propiedades o para cometer los crímenes contra las personas o para cometer los crímenes contra las personas. Así, pues el tiempo que dure la Asociación de Malhechores es intrascendente en orden a su tipificación. Dicha duración convenida puede ser la más mínima en el tiempo o esporádica, como también puede ser la máxima en el tiempo que hayan convenido entre sí los asociados.

4.- Para la tipificación de la Asociación de Malhechores igualmente es irrelevante, indiferente que la asociación o sociedad se haya formado con el número de personas que sea siempre que sea a partir de un número mínimo de dos (2) (puesto que se exige un acuerdo de voluntades que se expresa a través de la asociación o sociedad formada), vale decir, que no importa que sea con solo dos (2) personas o que sea con más de dos (2) personas. En la redacción legal anterior se exigía que hubiese un “ jefe o capitán“, lo cual introducía un elemento constitutivo adicional relativo a jerarquía: en la reforma actual (la de 1934), que es la que se mantiene, no se exige ese otro ingrediente, sino que al tipo penal le basta con el acuerdo logrado entre dos o más personas para preparar crímenes contra las personas o para cometer crímenes contra las personas o para preparar crímenes contra las propiedades o para cometer crímenes contra las propiedades. Naturalmente siempre en toda asociación, por mínima que sea la composición de esta, habrá alguien que, por la razón que fuese, sea preponderante; pero eso al tipo legal del Artículo 265, modificado por la Ley No. 705 de 1934, no le interesa y por ello no lo exige como elemento constitutivo de dicha figura jurídico-penal en él prevista.

5.- Para la tipificación de la Asociación de Malhechores también es irrelevante que esta se conforme sólo para preparar crímenes contra las personas o sólo para preparar crímenes contra las propiedades o sólo para cometer crímenes contra las personas o sólo para cometer crímenes contra las propiedades.

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano

