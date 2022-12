“Algunas personas necesitan al Señor más que otras, ¿Por qué?”

Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19; en esta oportunidad expondremos el tema: “Algunas personas necesitan al Señor Jesucristo más que otras, ¿Por qué?”, esperando les sea de información, instrucción y edificación.

Bien, comenzamos diciendo que todos necesitamos a Dios, todos dependemos de Dios, quien nos tiene respirando sin pagar factura, gracias a él. Dios es el que puede protegernos de todo peligro para preservarnos la vida junto a nuestros seres queridos en esta tierra y aún en el más allá. Salmos 91, Salmos 23; Salmos 34:7.

Ahora bien, hay personas que necesitan a Dios más que otras por estas cuatro causas que les quiero mencionar a luz de la realidad de la vida y las Sagradas Escrituras: 1.- Porque tenemos más problemas que otros; 2.- Porque nos hacemos más dependientes por nuestras emociones; 3.- Porque somos más débiles; 4.- Porque se le hacemos más daños al reino de las tinieblas y Dios nos tiene que proteger con más poder y más ahinco. Alábalo si puede…

Mis queridos hermanos y amigos, mientras más hundidos estamos en los problemas de la vida sean de salud, de economía, de familia, de moral, espiritual, o cualquier clase, necesitamos a Dios en más o menos intensidad, dependiendo del grado mayor o menor de necesidad en que nos encontremos. ¿Si o no?

Hermanos y amigos, también tenemos las emergencias de la vida por peligros diversos, como en los hospitales hay que atender algunas personas primero que otras por la situación en la que fueron llevadas casi moribunda al centro de salud, o cuando los niños son menores y mayores, ¿a quien se atiende primero? Al más sensible, al más pequeño, al más vulnerable. ¿Qué me dice usted?

En este mismo orden de enseñanza, los siervos de Dios que se dedican a predicar las enseñanzas del Señor Jesucristo con la finalidad de que las personas se conviertan y se salven y escapen de las tinieblas, corren más peligros que aquellos que están tranquilos y sin ocuparse en la obra de Dios, por esto Dios les proporciona más protección y esto lo vemos en la misma vida de los apóstoles y del Señor Jesús en las Sagradas Escrituras. Efesios 6:10 al 18.

¿Necesita usted a Dios o no? ¿Cree que puede vivir y existir sin la ayuda de Dios? ¿Ha tenido usted problemas que sabe que sólo Dios le puede ayudar a resolverlos? ¿Ha visto usted a personas con más emergencias en la vida y que deben ser atendidas primero por su gran necesidad y situación de mayor grado?

Concluyendo, es el mismo Salvador para todos los seres humanos, no importando la clase social a la que pertenezcamos, el Señor Jesucristo derramó su sangre para el perdón de todos los pecados de la humanidad, pero mientras más renuente y atados al mal estemos, más podemos necesitar al Hijo de Dios para que nos liberte y nos ayude, claro siempre y cuando lo queramos, lo entendamos y lo solicitemos. No debemos esperar salir de este mundo para resolver… Juan 3:16, Mateo 26:28; Juan 10:9 y 10, Efesios 2:1; marcos 16:15 y 16.

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos…

Por Miguel de J. Ramírez P.

