Algunas ciudades obligarán a los jugadores NBA a vacunarse para entrar a sus pabellones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-A pesar de que la NBA ha optado por no obligar a sus jugadores a vacunarse, algunos de ellos podrían tener que hacerlo para poder disputar la próxima temporada en condiciones normales. Según señala Shams Charania, periodista de The Athletic, la normativa aplicada en algunas de las ciudades del país hará necesario que los integrantes de las franquicias de dichos lugares estén vacunados para acceder a las instalaciones de sus equipos. De esta forma, salvo que logren quedar exentos por motivos religiosos o de salud, los miembros de varios conjuntos necesitarán una pauta completa de vacunación para disputar sus partidos en casa.

Este es por ejemplo el caso de los Golden State Warriors, ya que el Departamento de Salud Pública de San Francisco hará obligatoria la vacuna para aquellos que quieran acceder a eventos con más de 1.000 personas en recintos cerrados. Esto incluye por supuesto los partidos en el Chase Center, de modo que los miembros de la plantilla de Steve Kerr necesitarán probar que han recibido todas las dosis para poder jugar en su pabellón. Algo similar ocurre con los Knicks y los Nets, ya que la normativa de la ciudad de Nueva York hace necesario estar vacunado para acceder tanto al Madison Square Garden como al Barclays Center.

Esto, sin embargo, no aplicará para los jugadores visitantes, que podrán disputar los encuentros independientemente de si se encuentran vacunados o no. No obstante, dado que la temporada pasada terminó con el 90% de los jugadores vacunados, es de esperar que el porcentaje de jugadores que se resistan a recibir las dosis sea prácticamente residual, lo cual facilitará a la NBA retomar el curso con la mayor normalidad posible.

Relacionado