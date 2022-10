Algo de reflexión para ajustar acciones minoría extrema en el poder vs. Mayoría

Absoluta = caos -ansiedad – desasosiego – exclusión – extorsión – secuestro -abuso – confabulación – iniquidad – delincuencia; lapso: sin inicio marcable / corte impreciso

Según el Diccionario de la Real Academia Española, las definiciones simplificadas del titulaje prescrito, se inscriben con las siguientes equivalencias, excepto las referentes a MINORÍA… y MAYORÍA…, al ser condicionantes de hecho. MINORÍA EXTREMA EN EL PODER {Dirigentes de partidos políticos, sindicatos, confederaciones, federaciones, asociaciones, fundaciones, agrupaciones y demás grupos institucionales}. MAYORÍA ABSOLUTA {Un conjunto mayoritario de personas con poder para elegir y ser…, aaah, que siempre son los tontos útiles, los defraudados, los abusados… “Adiós! los dejo, que el mas vivo, viva del mas pendejo” expresión popular sobre Jesucristo al marcharse de este mundo plagado de crueldades}. CAOS {Confusión, desorden}. ANSIEDAD {Inquietud, agitación}. DESASOSIEGO {Falta de tranquilidad}.

EXCLUSIÓN {Echar a una persona de una sociedad, negación, rechazo}.

EXTORSIÓN {Arrebatar por fuerza lo que no es suyo, daño, perjuicio}. SECUESTRO {Apoderamiento y retención de una persona o cosa con fines delictivos}.

ABUSO {Uso indebido o injusto, desorden, exceso, abuso de autoridad-confianza}. CONFABULACIÓN {Hablar; acuerdo de varias personas en algún acto ilícito}. INIQUIDAD {Injusticia, maldad} DELINCUENCIA {Conjunto de delitos considerado en un plano social} LAPSO: SIN INICIO MARCABLE / CORTE IMPRECISO. Nuestra historia recoge muchos episodios nocivos arrastrados de nuestro pasado social y, hoy, en la modernidad aparentan estar muy superados, pero no, no es así, aun persisten en nuestro día a día, y es que los remanentes del pasado se han encargado de crear una imagen perfectamente maquillada, gracias a la prolongación eternizada de su influencia y herencia de poder mediático…{Recorrido / vivencia desde tiempos inmemoriales a la Era de los llamados y proclamados Demócratas; Revolucionarios; Socialistas; Comunistas; Reaccionarios; Anarquistas; Terroristas; Liberales; Conservadores y afines}.

Las breves descripciones prescritas, se me ocurren exponer para repasar nuestro diario vivir plagado de iniquidad en nuestra amada media isla República Dominicana (Aunque creo, pensándolo bien, que no hay un solo lugar del Planeta Tierra, donde las primeras doce definiciones no tengan asiento social, claro, con algunas excepciones de menor o mayor consideración, según el grado de respeto y conciencia social de cada habitante; el ser humano, he oído decir “creado a imagen y semejanza de Dios” es talvez, dentro de sus creaciones divinas, la especie mas nociva que registra la historia del Universo, al margen del progreso del que es artífice, pues los daños y sacrificios producidos a sus semejantes y al medio ambiente, no tienen paralelo ni tendrán perdón de nuestro Divino Creador).

Cada día, conocemos de algún acontecimiento que se conecta con nuestra verdadera condición de una sociedad en crisis, talvez bordeando la ruta al colapso; parece no existir deseo ni mucho menos intención de cambiar el rumbo (Los intereses en juego son muy amplios y variados). A veces pienso y me pregunto, los protagonistas del gran carnaval delincuencial {Asesinatos, robos con y sin armas, trafico de drogas, lavado y blanqueo de dinero, extorsión, desfalco al erario publico y/o privado, abuso de poder, abuso de confianza, acoso, trafico de influencia, etc.} que nos acorrala, del que la inmensa mayoría de la población es expectante y victima; ¿Son fruto de engendro humano racional? ¿Conocen lo que es un núcleo de familia? ¿Le enseñaron lo que es respetar para ser respetado? ¿Le enseñaron a no mentir? ¿Le enseñaron algo de sus deberes y derechos ciudadanos? Cada hombre y cada mujer responsable del dicho y hecho que reza “Creced y multiplicaos” debieran preguntarse si oriento correctamente su engendro.

Desde el mismo día que nace una criatura, debe iniciarse, debe asumirse el plan de educación y orientación (Plan alimentario observando rigurosamente su preparado y el horario de aplicación sugerido o adoptado -Madre, Padre y recién nacido- un cuidadoso y estricto tratado de higiene, crear el mejor y mas cálido ambiente de comunicación, propiciar que el recién nacido escuche buena música -Instrumental o clásica popular, principalmente, que siempre se han escuchado en muchas emisoras de radio- pues le permite armonizar sus instintos y una excelente relajación espiritual y corporal.

La buena y respetuosa comunicación de los padres ante los hijos, produce efectos positivos y conduce a que estos los recuerden y apliquen cuando alcancen su madurez. Vigilar el comportamiento personal y social de los hijos es una responsabilidad inquebrantable de los padres, como única forma de garantizar que están aportando a la sociedad seres humanos útiles y conscientes de sus deberes y derechos ciudadanos. ¿Cada cabeza de familia asumió con entereza su rol? ¿Sus frutos se enmarcan en lo correcto?, Si hubo fallas en el núcleo familiar y el resultado es nocivo a la moral y buenas costumbres, entonces le toca a la sociedad organizada a través de cada nivel de autoridad establecido constitucionalmente (Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo) asumir la responsabilidad de imponer disciplina y orden, aplicando severas sanciones a los que infrinjan las leyes y las ordenanzas nacionales y municipales.

Desde tiempos inmemoriales, las gentes (Machos y hembras) del pueblo no confía en la dirigencia de su destino como nación, con gran impotencia y hasta con indiferencia deja que las malas acciones sigan su curso, que el despilfarro y uso abusivo de los recursos del Estado siga sin control ni dirección lógica; que la justicia haya perdido su visión total (La venda que cubría un ojo ya cubre los dos, o…) y su poder de castigo; que los representantes del pueblo llamados legisladores sigan democratizando leyes para que los asesinos, los golpeadores de mujeres indefensas, los ladrones de cuello (Bueno ya no hay que indicar color…) y los sin cuello, los narcotraficantes, los lavadores y blanqueadores y todas las demás decepciones sociales asociadas que integran la “corporación nacional del crimen” sigan golpeando y agobiando a un Pueblo que parece ser, ha olvidado el valor y sacrificio de sus héroes auténticos y que su poder de lucha yace dormido en el pasado de la Revuelta de ABRIL (Ultimo intento por rescatar el honor y respeto a la Patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, entre otros).

Cuando en nuestra media isla República Dominicana aparezcan hombres y mujeres dispuestos a cambiar tantas excepciones nocivas en nuestro entorno social e iniciemos el camino hacia el respeto, el orden y una institucionalidad incuestionable; será preciso, y en una acción primaria, endurecer constructivamente el trato hacia la delincuencia sin excepción, mediante la reformulación de la constitución, las leyes penales, el poder represivo y carcelario del Estado, asumiendo medidas tan enérgicas y ejemplares como algunas de las que se me ocurren exponer a continuación: – Prohibir constitucionalmente la oportunista, abusiva y aberrante disposición que otorga “inmunidad” a ciertos niveles de funcionarios públicos, de tal forma, que cuando incurran o hayan incurrido en algún tipo de violación legal o social, enfrenten el castigo que le corresponde como cualquier ciudadano común y, en caso de confirmarse su culpabilidad en el hecho imputable, desde ese mismo momento quede legalmente destituido del cargo o función que ocupe y se decrete su inhabilitación de por vida para ocupar una función publica. – Constitucionalmente debe establecerse el periodo de mandato presidencial hasta un máximo de seis (6) años y prohibir por siempre la reelección presidencial, sin opción de retorno al poder ejecutivo de la nación, de quien la haya ocupado con anterioridad.

Amerita una modificación a la Constitución vigente y, si se pudiese lograr (Que Dios ilumine constructivamente la mente de los hombres y mujeres investidos/as con poder de legislación) soy partidario de que se consagre un dispositivo Transitorio para que el periodo de mandato del Presidente de turno al momento de tal modificación, sea extendido a dos años para que complete el periodo máximo propuesto, por razones obvias y muestra de equidad. – Constitucionalmente debe limitarse el excesivo poder que concentra el Presidente de la República y, hasta consignar la forma de su destitución cuando los intereses sagrados de la nación sean afectados por una actuación permisiva o de confabulación con sectores nocivos de la sociedad. – Constitucionalmente debe establecerse que en la República Dominicana quien ocupe la función de Presidente, Vicepresidente, Ministro, Vice-Ministro o Director o Administrador General de entidades centralizadas o descentralizadas del Estado, no podrá ocupar funciones de dirección en partidos o agrupaciones políticas, sindicatos, federaciones, confederaciones, asociaciones o empresas privadas, a fin de garantizar total y absoluta independencia y concentración funcional en sus ejecutorias oficiales. – Establecer que para ocupar una función de Estado a nivel de dirección o por elección popular, el postulante debe ser objeto de investigación previa mediante verificación de antecedente familiar {Calidad del núcleo familiar y su presencia comunitaria} social {Actividades personales, académicas, laborales, comunitarias, etc.} fiscal {Que aparezca registrado como contribuyente ante la Dirección General de Impuestos Internos y que este al día en su Declaración Jurada Anual de Impuesto a las Rentas como Persona Física por los últimos tres años previstos en la legislación y que la presentación de cada periodo declarado corresponda fielmente a la fecha limite de declaración} penal {Que mediante certificación oficial la Procuraduría General de la Republica informe si el postulante tiene antecedentes criminales, incluyendo, cualquier evento menor o mayor en que pudo ser involucrado en una investigación criminal} confirmación de referencia{Obtener referencia escrita de personas e instituciones relacionadas con el postulante} de tal forma, que su condición de probidad y elegibilidad sea establecida en firme antes de asumir el rol de que se trate y podamos evitar la filtración de antisociales o cuestionables en funciones de Estado; para ser dirigente hay que reunir condiciones de idoneidad y calidad moral.

Esta tarea le toca al Estado y a los Partidos Políticos, principalmente. – El que viola una Ley o una Ordenanza, debe pagar la sanción prescrita, sin importar su status social o político o policial/militar, en fin, sin excepción alguna (Caso simple, en cualquier tipo de infracción, en mínimo por disposición administrativa de la autoridad represiva actuante, imponer el pago de multa por valor de RD$2,000.00 en recuperación minima por costos y gastos que representa la actuación de la autoridad, al comprobar una violación que justifica la aplicación de sanción al infractor) y, a partir de ahí, sometimiento formal a la Justicia por la violación de que se trate según lo prescrito en la Ley u Ordenanza infringida. Ejemplo: 1)

Las recurrentes violaciones a las Leyes de Transito por chóferes con protección sindical o no, conductores y peatones {Burla reiterada a orden de: “NO ESTACIONE” “NO PASAJEROS” “UNA VIA” “NO ENTRE” “DESPACIO, ZONA ESCOLAR” “NO BOCINA, ZONA HOSPITAL” “VELOCIDAD MINIMA 40KMH” “LUZ ROJA EN SEMAFORO” “MANEJO TEMERARIO” “PISAR O ATRAVESAR LA DOBLE RAYA AMARILLA” “MANEJAR EN VIA CONTRARIA” “ ESTACIONARSE SOBRE LINEAS DE CRUCE PEATONAL” “CONDUCIR EN VEHICULO HUMEANTE Y TOXICO”…. Ejemplo: 2)

Las constantes acciones de peatones, chóferes y conductores de tirar desperdicios (BASURA) en la vía publica… Ejemplo: 3) Los robos y las alteraciones de espacios públicos, como son los casos de: Plantas de tratamiento de aguas negras, aceras, contenes, tapas de hidrantes, entre otros daños comunitarios… Ejemplo 4) Exceso de ruidos en las vías publicas a cualquier hora del día, la noche o madrugada, en franca burla a las regulaciones de Medio Ambiente e irrespeto a la comunidad. – Un prisionero debe guardar prisión con absoluto rigor al status de privación total de su libertad, sin excepción.

No se le debe permitir relación de pareja. – A un prisionero debe aislársele y no permitirle visitas frecuentes, solo una visita al año, en su aniversario de sentencia y limitada solo a esposa/o e hijos (Se trata de una persona que debe pagar con rigor por el daño infligido a la Sociedad y su castigo es la PRIVACIÓN TOTAL Y ABSOLUTA DE SU LIBERTAD, solo tiene derecho a meditar sobre el daño causado y como se ha de comportar el día que recobre su libertad, si es que mereciera esa condición). Si la prisión es preventiva y esta en proceso de investigación, solo visita de su Abogado/a. – A un prisionero no se le debe permitir estudiar en ningún nivel en que se encontrase al momento de cometer el delito por el que guarda prisión y/o que estando en prisión “se inspirase en estudiar para superarse intelectualmente”.

Que cumpla primero su periodo de prisión al tenor de lo dispuesto por la autoridad judicial que juzgo el caso y cuando recobre su libertad, ya en disfrute de sus derechos civiles, entonces que se supere intelectualmente según sus aspiraciones anteriores o las nacientes ya estando en prisión.

El que causa daño a la Sociedad tiene que pagar por su acto, sin engaño, sin complicidad, sin hipocresía; universalmente, en lo penal principalmente, al delincuente se le priva de toda libertad, sus Derechos se limitan, por lo menos, los Derechos que deben tener y disfrutar los hombres y mujeres que respetan las leyes, las normas y conviven en comunidad en forma civilizada y sin causar daños a sus semejantes. – A un prisionero no se le debe permitir ejercer Derecho al Voto, si esta en prisión por la circunstancia que sea, esta privado de su libertad y, en tal sentido, no tiene, no debe tener participación en votación electoral alguna. – La pena mínima por asesinato, debe establecerse en cien años de prisión. –

La pena mínima por violación sexual, debe establecerse en sesenta años de prisión y sin derecho a recibir visita. – La pena mínima por robo con o sin agravante, debe establecerse en quince años y sin derecho a recibir visita mientras cumpla condena. – Ante la ola de criminalidad e inseguridad ciudadana en las calles (Incentivada ante la ausencia de patrullaje policial/militar día y noche) deben establecerse medidas urgentes, tales como: – A) Prohibir la circulación de motocicleta de dos ruedas y que todo el que la use con fines laborales, opte por convertirla en Motoneta con matricula legal numerada bien visible (Tres ruedas y cabina semi-cerrada, mucho más segura si se usa para transporte de pasajeros o para carga de bienes) en Dominicana hay mucha capacidad e ingenio técnico…).

En los delitos callejeros, la motocicleta es el vehículo de acción rápida para entrar y salir de escena; las autoridades lo saben… los ciudadanos indefensos, también. ¿Se podrá hacer algo? – B) Que cualquier autoridad con calidad de orden publico o seguridad nacional pueda actuar válidamente en cualquier situación en que la vida o la seguridad de algún ciudadano/a pueda encontrarse en peligro.

De igual forma, en casos de robo o alteraciones ilegales en los espacios públicos. – C) Que cualquier Destacamento de la Policía Nacional reciba toda queja, denuncia o querella que cualquier ciudadano/a presente. Se producen situaciones de no prestar servicios a los ciudadanos alegando la asignación de sectores residenciales a determinado Destacamento, pese a la presencia de otro Destacamento más próximo a la ubicación residencial del afectado o que el Destacamento esta dentro del perímetro donde se haya producido el evento objeto del requerimiento de atención policial. Con mis mejores deseos y aporte constructivo, por una mejor Nación Dominicana.

POR RICARDO FABIAN

