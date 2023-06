Alfredo Pacheco dice políticos deben ser auténticos, exhibir un comportamiento adecuado y capacitarse

El presidente de la Cámara de Diputados cuenta a El Nuevo Diario el secreto detrás de su exitosa carrera política

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Alfredo Pacheco, seis veces presidente de la Cámara de Diputados, se autodefine como “un legislador preocupado por su comunidad” y confiesa a El Nuevo Diario que si existe algún secreto detrás de su exitosa carrera política, este radica en que siempre se ha ocupado del trabajo diario y cotidiano, haciéndolo con amor, poniéndole pasión a lo que hace, atendiendo cada tema y siempre dispuesto a brindar y estar al servicio de los demás.

“Lo aprendí muy temprano de mis padres, que todo lo que uno hace en la vida tiene que hacerlo con amor, dedicarle el tiempo, dar cariño y tener pasión y un sentimiento importante por las cosas que uno desarrolla”, dijo.

El político y abogado, quien además se formó como Ingeniero Industrial, de cuya carrera no se pudo graduar por razones ajenas a su voluntad, habla de la necesaria autenticidad que deben tener quienes se dedican al ejercicio de la política y ocupan cargos públicos. En esa dirección aseguró que en su caso particular, la comunidad lo tiene al alcance de un simple silbido.

“Pienso que uno de los valores que debemos tener las personas que ejercemos posiciones de poder es precisamente ser auténtico, no hay que fingir, no hay que hacer un teatro, no hay que convertirse en otro”, plantea de manera sensata Alfredo Pacheco durante una entrevista que concedió al Podcast El Nuevo Diario.

Añadió que adicional a esa autenticidad, también hay que exhibir un comportamiento adecuado, además de “capacitarse, prepararse, hacer su tarea y estudiar su clase”.

Resaltó que por cuestión de principios y transparencia, los funcionarios públicos deben de actuar y hacer las cosas correctamente, tomando en cuenta que “ahora vivimos una etapa donde todo hay que hacerlo prácticamente frente a una cámara de televisión”.

La responsabilidad legislativa

Cuando habla de la responsabilidad que hay que tener en el rol de legislador, Pacheco Osoria tiene claro el compromiso que se asume desde una bancada frente al país. “Antes de conocer proyectos de leyes importantes, tengo que haberlos leído, analizado, socializado con algunos de los señores diputados, no puedo ir allá sencillamente a ver qué pasa”, complementó.

Destacó que es muy importante conseguir una preparación previa a los debates o discusión sobre cada tema que se aborda en el Congreso Nacional, que son múltiples y muy variados.

¿Hay políticos que asumen poses?

La pregunta fue directa y la respuesta de Alfredo Pacheco aún se escuchó con mayor contundencia: “Muchas veces, algunos amigos políticos, de diferentes partidos, cuando llegan a posiciones importantes sufren una transformación, y yo pienso que ahí comienza a estar el error, porque las posiciones de poder son pasajeras”.

Comparte su experiencia legislativa

Dijo que como legislador, por su veteranía y madurez legislativa adquirida, siempre se ha ocupado de compartir su experiencia con los jóvenes diputados, aquellos que se están iniciando en las labores legislativas.

“Siempre es importante que un legislador veterano los vaya enseñando y de esa manera también hemos aprendido a concertar, porque muchas veces en el Congreso Nacional, que es un centro de grandes confrontaciones, tiene que haber quien articule, quien llegue a los puntos intermedio para poder lograr que iniciativas se puedan concretar”, comentó.

¿Posiciones de poder o de debilidad?

Citando a un importante sociólogo, cuyo nombre decidió reservarse y a Moisés Naum, Pacheco comparte el criterio de que en estos tiempos las posiciones (refiriéndose a cargos públicos), que antes se consideraban “de poder” en realidad son “posiciones de debilidad”.

“Mientras uno piensa que por ser presidente de la Cámara, para ponerte mi propio ejemplo, ya tú tienes más poder, lo que tienes que tener es cuidado porque si andas en tu vehículo, la gente te está mirando y si tu chofer comete una imprudencia, no dicen el chofer, dirán el presidente de la Cámara de Diputados”, expuso como una gráfica de lo anterior.

Sociedad y los derechos

Como político veterano, el congresista reconoce que la sociedad de hoy conoce más y mejor sus derechos y que por tanto la gente de estos tiempos es mucho más exigente que en el pasado.

“Hace 20 años yo fui presidente de la Cámara (de Diputados) y había muchas situaciones que nadie me lo exigía, sin embargo, hoy en día como la gente ve las sesiones, si yo hago un buchito, me lo sacan. Hay más transparencia y yo estoy de acuerdo con eso”, manifestó.

Expresó que la militancia de su partido, el PRM, como parte de la sociedad dominicana, no es excepción en la regla y por eso, “con justa y sobrada razón”, es también más exigente, porque conoce mucho mejor cuáles son sus derechos.

“Al estar más informada entonces demanda mucho más y nosotros los políticos tenemos que dar mucho más de nosotros”, razonó.

PARA SABER MÁS SOBRE ALFREDO PACHECO

*En el 90 por ciento de las ocasiones en que se desplaza en su vehículo, él mismo es quien toma el guía, que conduce.

*Reside en la misma casa y mismo sector donde vivía antes de ejercer como político y de ocupar la importante posición de legislador.

*Fue monaguillo de una Iglesia en Cristo Rey, Distrito Nacional.

*Es de los primeros diputados en llegar a la jornada de trabajo en CD y de los últimos en marcharse.

UN DATO A RESALTAR: Alfredo Pacheco y Abel Martínez, actual candidato presidencial del PLD, están parejos en la cantidad de períodos como presidentes de la Cámara de Diputados, con seis legislaturas cada uno, detrás de quien ostenta el primer lugar, el extinto Atilio Guzmán Fernández, quien presidió la cámara baja ocho veces (1970-1978).

De izquierda a derecha Julia Muñiz Suberví, Jaime Rincón, Alfredo Pacheco, Persio Maldonado Sánchez y Luis Brito.

Alfredo Pacheco durante su llegada a las instalaciones del periódico El Nuevo Diario para participar en la entrevista.

Persio Maldonado, director general de El Nuevo Diario, muestra a Alfredo Pachecho algunas imágenes que se exhiben en la galería de fotos de este periódico.

POR LUIS BRITO

(FOTOS: FÉLIX LARA)

Relacionado