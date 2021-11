Alfredo Najri  gana cuarto título en Grand Prix Toyota

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO-. Completando un fin de semana perfecto ganando las dos carreras del día en la categoría DTS, el piloto Delta Motorsports Alfredo Najri se coronó campeón por cuarta ocasión en la máxima del automovilismo nacional celebrando en el marco del Grand Prix Toyota cierre de la temporada organizada por el Club Dominicano de Corredores de Circuito –CDCC-

Najri en su Lexus IS no. 63, logró el campeonato de manera convincente ante su más cercano perseguidor y segundo en la tabla José Tonino Aybar del team Carlab Motorsports en el BMW no. 5, venciendo ambos heats, el último con rebase emocionante frente a las gradas del vip Delta que paró a la fanaticada de sus asientos.

El campeón totalizó tres victorias y dos pole position sumando 57 puntos y de esa manera se lleva su cuarto campeonato en la categoría máxima del automovilismo nacional todos manejando el mismo auto desde que se inició en las pruebas de circuito.

En la Racing Sedan, Giuseppe Rivas llegaba con una ventaja de 10 puntos a la primera salida sobre Robles y pudo manejar matemáticamente los resultados cosechando 32 puntos y totalizando 105 unidades contra los 103 de Robles, para capitalizar su segundo titulo consecutivo.

Harold Robles pisó fuerte el acelerador cuando vio la oportunidad de rebase y adelantó desde la segunda posición a Giuseppe Rivas para ganar el primer heat de la RS, tercero se ubicaba Alain Giraldi. En la segunda Robles repitió el festival de rebases y logro otro triunfo mas con Ronny Suarez segundo y Rivas Tercero.

Mimo Tomasellos campeón ST 2021

Mimo Tomasellos aguantó la presión hasta el final y con dos pódiums de primero y tercer respectivamente acumulo 35 puntos para totalizar 103 y el campeonato ST 2021. Yorky Mateo tuvo un día de grandes frutos y uno de esos fue la victoria en el segundo Heat y dejando atrás el mal sabor de la primera. Jonathan Basden se ubico por delante de Tomasellos al finalizar las 15 vueltas.

El venezolano aprovechó una colisión entre los pilotos que iban primero y segundo para quedarse con la victoria de la ST en el primer Round, segundo se ubicó Francis castillo y tercero Jonathan Basden

Luego de una espectacular batalla entre Mateo y Urbaez por la primera posición, entrando en la última curva del trazado de las Américas para ir a la recta principal Urbaez tocó a Mateo en intento de rebase por dentro que dejó fuera el piloto puntero faltando 2 vueltas., por el hecho Urbaez fue penalizado 2 posiciones finalizando quinto

José Lora Sorprende con el título de SDS

El piloto José Lora se enfrascó en descontar los 27 puntos de ventaja que le llevaba Lenin Hernández subiendo dos veces al pódium en segundo logró cosechar 34 tantos y finalizar con 78, para alzarse con el campeonato siendo el primer campeón de la recién creada SDS.

La primera carrera de punta a punta liderando las 15 vueltas desde la pole position el piloto de San Juan Yorky Mateo se alzó con la primera carrera del día en SDS seguido de José Lora que gano una posición luego de la mala salida del venezolano Mimo Tomasellos que llegó tercero. La segunda carrera fue ganada por Lora, seguido de Wascar Arnaud y Pedro Álvarez.

Ángel Acosta se corona en TN Giraldi gana las dos carreras del día.

Ángel Acosta del team Motored se alzó con el campeonato de la categoría Turismo Nacional con 92 puntos al llegar segundo en ambas carreras para completar una remontada y sellar una temporada histórica para el piloto que reside en la florida. Giraldi que fue el máximo ganador del evento con la victoria en las dos carreras. Víctor Montes de Oca subió al pódium en tercero.

En la primera carrera el pódium fue para Alain Giraldi, Ángel Acosta y Emmanuel Torres quienes se alzaron con las tres posiciones cimeras. Con 11 vueltas de emoción de las 15 pautadas, cuando faltando 4 giros Pavel Peláez provocara bandera amarilla en todo el circuito para que a 2 vueltas del final se diera una bandera roja teniendo como resultado en la relanzada un rebase espectacular de Giraldi por encima de Torres que cedió también ante Acosta que lo coronó como campeón 2021 de la categoría.

Peter Báez endosa primer campeonato en la INDEX

La categoría INDEX fue dominada por Fernando Arredondo, Peter Báez y Fernando Bruno en la primera salida, mientras que la segunda los pilotos Arredondo y Báez repitieron las posiciones mientras que Luis Valentin llegó en tercer lugar.

Báez puso toda su experiencia para lograr el primer campeonato de la categoría que tiene como novedad la reglamentación de tiempo que no pueden exceder el 1.32.000

El Club Dominicano de Corredores de Circuito cuenta con el apoyo de Lubricantes Mobil, Delta Comercial, Toyota, Agencia Bella, Honda, LubriStar, Motored y La Peluquería.

