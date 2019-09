Alfredo Griffin dice Tatis puede ser manager en Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BATEY MONTECRISTI (San Pedro de Macorís).- Fernando Tatis, manager de las Estrellas en el béisbol profesional dominicano, puede ser manager de Grandes Ligas ahora mismo, a juicio de Alfredo Griffin, el antiguo astro del club, exmanager y exgerente general también.

“Ahora mismo”, fue la contundente respuesta de Griffin a la pregunta de si Tatis, con un año de experiencia como manager en la Liga Dominicana, podría ejercer alguna vez esas funciones en las Grandes Ligas.

“Con la nueva tecnología, claro que sí”, agregó Griffin. “La gerencia ahora te guía. Te suministra todas las informaciones. Lo que se necesita ahora es el don de mando. El respeto. Que los muchachos te respeten”.

Griffin elogió la paciencia de Tatis para manejar jugadores jóvenes, por aquello demostró con las Estrellas la temporada pasada, cuando llevó al equipo a conquistar la corona de campeón del torneo dominicano.

“Lo primordial fue su paciencia, con tantos muchachos jóvenes. Y más aún muchachos de esta época”, observó Griffin sobre la exitosa conducción que hizo Tatis de las Estrellas, en su primera experiencia como manager en cualquier nivel profesional. “Los mantuvo contentos”.

Otro aspecto de la forma de dirigir de Tatis que llamó la atención de Griffin fue que “se llevó del día a día del juego. Sin pensar en el mañana”.

De regreso como “novatito”

Griffin está de regreso en funciones en las Estrellas, como asistente de operaciones de béisbol y coach ocasional, después de más de una década ausente. Sus

últimas funciones formales en el club fueron como gerente general. Antes fue manager, en los años 90 y previamente, como jugador, fue capitán del club.

“Me siento como un novatito después de tantos años sin estar adentro de un equipo del béisbol dominicano”, apuntó Griffin en el primer día de prácticas de las Estrellas, el lunes pasado.

No obstante, observó que “no me ido nunca. Siempre he estado cerca de la directiva, de los coaches, de los jugadores”.

“Soy estrellista desde que comencé y así terminaré”, acotó. “Estrellista mil por mil”.

Griffin, el primer dominicano en atrapar el premio Novato del Año en Grandes Ligas (1979), jugó con las Estrellas por 12 temporadas. En las mayores, donde fue coach por 19 temporadas con los Angelinos de Los Ángeles, jugó 18 temporadas con 4 equipos: Cleveland, Toronto (dos veces), Oakland y Dodgers.

El veterano hombre de béisbol explicó que tiene muchas actividades fuera del país, pero que tendrá tiempo para aportar “mi granito de arena para que mantengamos la corona de campeones”.

