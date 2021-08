Alfonso Soriano regala auto de lujo a su esposa por su cumpleaños

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exjugador de las Grandes Ligas, Alfonso Soriano, mostró una vez más el amor que posee por su familia, en esta ocasión por su esposa Carmen Isis Eusebio, a quien por motivos de su cumpleaños le obsequió un carro de lujo.

Soriano, quien accionó por 16 temporadas en el béisbol de liga grande, le regaló un Mercedes S580 2021, a su esposa Isis, por motivo a su cumpleaños, detalle que dio a conocer mediante un mensaje en el que felicitaba a su esposa a través de la red social Instagram.

“Muchas felicidades en tu día mi amor. Espero que lo disfrute tu regalito. Gracias mi Dios por tu bendición”, publicó Soriano en su cuenta en la red social, junto a fotografías en la que posa junto al vehículo de alta gama, su esposa y sus hijos.

Soriano, quien participó en siete Juegos de Estrellas en su paso por las mayores, con los Yankees de New York, Rangers de Texas, Nacionales de Washington y Cachorros de Chicago, recientemente le regaló un auto de este tipo a su hija por haber finalizado sus estudios escolares, haciéndolo público junto a un emotivo mensaje.

“Dios me la cuide y me la proteja siempre. Quisiera complacerte en todo mi Reyna pero las cosas hay que ganárselas y tú con tu comportamiento has sabido ganarte todo. Eres tremenda hija y hermana. Dios te siga bendiciendo”, expresó entonces el extoletero.

