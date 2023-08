Alfonso Rodríguez: “Es necesario hacer la Ley de Televisión a la mala”

El también precursor de la Ley de Cine Dominicana, asegura que la televisión es más poderosa que el séptimo arte, por lo que requiere mejorar la calidad de sus contenidos.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El cineasta y cónsul dominicano en Los Ángeles, Alfonso Rodríguez, se unió al llamado de diversas personalidades públicas sobre la necesidad de crear una Ley de Televisión y plataformas digitales.

Para Rodríguez, este recurso permitiría mejorar la calidad de las producciones nacionales a través de financiamientos, así como también la regularización de los horarios televisivos, dando prioridad a la programación criolla.

El también precursor de la Ley de Cine, destacó que, desde ya, existe la negativa de diversos sectores como publicitarias y dueños de medios, por lo que asegura que la legislación debe hacerse “a la mala”.

“No se avanza y no se llegan a las masas porque no tenemos las herramientas. Esa gente que pregonan ser comunicadores, en vez de estar chismoseando a diario deben aportar. Por eso hay que hacer la Ley de Televisión a la mala. Muchas personas dirán que no, muchos intereses dirán que no, pero es necesario hacer valer la producción local de calidad”, destacó Rodríguez.

Durante su participación en el programa de entrevistas “Selinée” de la productora y conductora Selinée Méndez, el conocido cineasta comentó que el mejor modelo a tomar es el de Colombia, donde en la década de los 90 realizaron una ley de televisión que ofrece total respaldo a su producción local.

«En Colombia, el horario prime time, de 6:00 a 12:00 de la noche, solo es de producción nacional. Va a tomar tiempo para que la gente lo entienda, pero ellos lograron tener frutos en menos de dos años, destacándose con grandes producciones. La ley buscaría que los productores de televisión y no las publicitarias o los colocadores tengan el sartén por el mango. Es necesario entender cuáles son los frutos de una ley de televisión, la precompra de programas y la remuneración digna para los trabajadores de los medios, el apoyo total a la producción nacional”, resaltó Rodríguez.

El cineasta dominicano indicó así que, se debe pelear por la ley de televisión como se hizo durante seis años por la Ley de Cine, destacando como la mejor opción, unir a todas las personalidades de la televisión frente a los dueños de medios. “Cuando estén sentados con los cinco dueños de canales, ellos van a decir que no a la ley, pero ustedes como figuras de televisión tienen más fuerza: Alicia Ortega, Nuria Piera, Selinée Méndez. A ustedes las van a escuchar”.

Por último, Rodríguez reiteró que, “la televisión es mucho más poderosa que el cine, de hecho, el cine ha regresado a la televisión por los streamings, por lo que es necesario regularla y mejorar su calidad».