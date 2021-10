Alexis Victoria dice “presidente Abinader no someterá al pueblo a nada que lo perjudique”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador por María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb, se refirió este domingo a la reforma fiscal, y aseguró que el “presidente Luis Abinader no someterá al pueblo dominicano a nada que lo perjudique”.

El legislador a través de su cuenta de Twitter manifestó que la propuesta del Gabinete Económico del Gobierno “no debe preocupar ni crear incertidumbre”.

Victoria Yeb reiteró que si la reforma fiscal va en perjuicio del pueblo dominicano no se llevará a cabo por parte del Gobierno.

