Alexis Lantigua: “Gobierno quiere acabar con la pobreza destruyendo a los pobres”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) enrumbará la República Dominicana por un camino virtuoso, en el que las familias dominicanas se sientan seguras, afirmó Alexis Lantigua.

El miembro del Comité Político del PLD, aseguró que en apenas nueve meses de gobierno del PRM han logrado disminuir los ingresos per cápita de los hogares dominicanos.

Manifestó que la voluntad expresa de lo que considera “desgobierno del PRM” es erradicar la pobreza, pero acabando con los pobres, a diferencia de la gestiones PLD que fue el único partido que se dedicó y trabajar poniendo a las personas en el centro de las tomas de decisiones y de las políticas públicas.

“Hoy la canasta familiar tiene más de un 30% de incremento. Hoy ya la tanda extendida no existe, y el 911 ya casi no funciona. Hoy ya no se entregan autobuses a los estudiantes universitarios y preuniversitarios para que puedan ir de manera segura a los centros de estudios y puedan regresar a sus hogares a salvo, y no es por la pandemia, es por el interés del gobierno de acabar con la pobreza pero exprimiendo a los pobres”, precisó el dirigente peledeísta.

Señaló que la dirección del partido está recorriendo todas las provincias para llevar el mensaje que unificará al PLD y que lo llevará a dirigir los destinos de la nación dominicana en el 2024.

Exhortó a los dirigentes peledeístas presentes a trabajar juntos para que el PLD pueda enrumbarse por los caminos del triunfo y recuperar la confianza del pueblo dominicana que lo llevará al triunfo.

Dijo que una vez que el partido esté en el gobierno no se pueden cometer los errores del pasado para así volver a enrumbar a República Dominicana por un camino virtuoso, en el que las familias dominicanas se sientan seguras de que sus problemas serán solucionados.

Recordó que el Profesor Juan Bosch fundó el PLD con la intención de darle seguimiento a los ideales de los padres de la Patria, fundamentados en la solución de los problemas sociales, políticos y económicos de la nación.

“Juan Bosch quería completar la obra de nuestros patricios, cuyos anhelos eran sacar de la de la marginalidad, la exclusión social y la pobreza extrema a todos los dominicanos; por eso en el nombre y los símbolos del partido se exhibe la palabra liberación”, enfatizó.

