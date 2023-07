Alexis Joaquín Castillo asegura el sistema de partidos está agotado en el país

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El precandidato presidencial por el partido Solidaridad, Alexis Joaquín Castillo aseguró que el sistema de partidos políticos está agotado en el país.

En ese sentido, el tambien dirigente de Alianza Nueva República, consideró que la gente se siente altamente frustrada por el bipartidismo, y por vivir en una sociedad de engaño.

“Hace tiempo que nosotros abandonamos la participación en los partidos tradicionales, mi partido era el Reformista Social Cristiano, pero ya los partidos han abandonado lo ético y su servicio hacia la comunidad”, argumentó.

Castillo emitió sus comentarios al ser entrevistado por los comunicadores Milciades Guevara, Camil Adón, Doclar Castillo y Moisés Ruiz en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“Para saber lo que es una sociedad de engaño solo la personas tienen que ir a un colmado, a la farmacia, al supermercado o a una ARS, que surge a partir del año 1996”, aseveró.

Significó que hemos abandonado el criterio de lo moral en

el ejercicio de la actividad, no solo político sino público, que nos ha colocado en esa reflexión, de pensar seriamente de cómo podemos servirle al país.

“De qué manera podemos servirle a nuestra sociedad, en la sociedad de engaño con los políticos que permanentemente viven diciendo cosas que no cumplen, en la sociedad de engaño donde el político promete y luego te vi y no me recuerdo”, sostuvo.

