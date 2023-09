Alexis Jiménez asegura no quiere ser senador si Luis Abinader no es presidente 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), por la provincia Santo Domingo, Alexis Jiménez, manifestó que no quiere ser senador si las riendas de este país no están en manos del presidente Luis Abinader.

Sostuvo que seguir ayudando al primer mandatario con el desarrollo de la República Dominicana fue una de las razones que lo llevó a querer pasar de la Cámara de Diputados al Senado de la República.

“Yo no quiero ser senador si Luis no es presidente, yo vengo a ayudar el presidente, nosotros tenemos un presidente de lujo, Luis Abinader va a pasar a la historia como uno o el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana y nosotros lo que queremos es apoyar ese trabajo, es inversión que se está haciendo”, precisó.

“Quiero ser un vocero, un enlace entre el presidente, las instituciones y el Gobierno”, expuso el congresista al ser entrevistado por los comunicadores Hatfield Polanco y Máximo Miñoso en el programa “La República”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Parte de lo que nosotros queremos es ser el vocero del presidente Luis Abinader para que esas pequeñas cosas que hacen las grandes cosas continúen”, narró.

Escuelas

Durante la entrevista, el diputado también destacó la importancia de que los centros educativos del país sean adaptados a las necesidades sociales de la República Dominicana, abogando porque se habiliten áreas para que los estudiantes puedan practicar natación y béisbol, pero además que se incorpore la educación financiera al currículum estudiantil.

“Un joven sale del bachillerato, cumple los 18 años y no sabe manejar una tarjeta de crédito. En la prueba Pisa estamos en los últimos lugares, nosotros tenemos que tratar de mejorar la calidad de la educación”, insistió.

Código Penal

Respecto al Código Penal, Jiménez aseguró que los congresistas han logrado ponerse de acuerdo en la mayoría de los puntos que encendían la discordia cada vez que se tocaba el tema.

“Había 122 artículos, donde la mayoría de diputados, no estábamos de acuerdo, pero la diferencia es en un solo artículo, es decir, hemos logrado sacar cuatro veces informes del Código Penal, el problema antes era que saliera el informe, no era ni siquiera que el pleno lo conociera, ¡no, no!, es que no salía de la comisión”, explicó.