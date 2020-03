Alexandria Ocasio apoya a domínico boricua que aspira al Congreso en Washington D.C.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La influyente congresista puertorriqueña Alexandria Ocasio Cortez, anunció este lunes su apoyo a la activista dominico boricua Samelys López, diciendo que la incluyó en un súper paquete (Súper PAC), para ayudarla económica a ser electa como representante del distrito 15 en El Bronx en la Cámara de Representantes del congreso de los Estados Unidos.

La decisión de la legisladora boricua que representa el distrito 14, mermaría las posibilidades de varios dominicanos que buscan el escalo, entre ellos el concejal Ydanis Rodríguez y el ex concejal dominico boricua Fernando Cabrera.

Ocasio, detalló que López y otras seis aspirantes, cuentan con todo su respaldo en su propósito de contribuir a empoderar políticamente a las mujeres, especialmente para que lleguen al congreso y aumentar en el hemiciclo, la cantidad de legisladoras federales.

El nuevo comité de acción política de Ocasio “Courage to Change”, (Coraje para el Cambio) respaldará a las retadoras progresistas de candidatos demócratas más moderados.

“Courage to Change” estará donando directamente a esas candidatas, recaudando dinero por correo electrónico y redes sociales, y trabajando para reclutar voluntarios”, dijo Corbin Trent, portavoz de la campaña de Ocasio.

La congresista boricua que logró una poderosa recaudación de fondos consiguiendo la mayor cantidad de dinero de los demócratas de la cámara el otoño pasado, dice que su organización contrarrestará los intereses corporativos, los donantes de élite y las estructuras de poder del partido insular en el sitio web de “Courage to Change”.

El grupo de Ocasio busca recompensar a los retadores y a los titulares que muestren coraje político y que sean personas que se nieguen a inclinarse ante la presión del “Stablishment” (Establecimiento), que abogan firmemente por las familias de la clase trabajadora y que han vivido las mismas luchas que los que buscan representar, según se detalla en el sitio web del grupo.

El PAC no aceptará ninguna donación corporativa. El primer grupo de patrocinios son siete mujeres que se postulan para escaños en la Cámara y un escaño en el Senado, según informó The New York Times.

El distrito 15 en el Sur de El Bronx, ha sido representando por décadas por el veterano congresista boricua José Serrano, quien el año pasado anunció su retiro de la política, por sufrir del Mal de Parkinson.

Serrano, en una declaración reciente dejó entrever que también apoya a López.

“Courage to Change PAC ha elegido a Samelys López, una defensora de la justicia de la lucha por viviendas, dominicana y puertorriqueña, para representar al sur del Bronx”, dijo Serrano en un comunicado.

Las primarias demócratas serán el 23 de junio e incluyen encuestas durante la precampaña, en la que también figuran la boricua Melissa Mark Viverito, ex presidenta del Concejo Municipal, el actual concejal boricua Ritchie Torres, el concejal dominicano Ydanis Rodríguez y al asambleísta Michael Blake.

