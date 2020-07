Alexandra revela que cobra más de 5 mil dólares por publicaciones en redes sociales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La influencer Alexandra Hatcu reveló que sus ingresos por publicaciones en sus redes sociales son de 3 mil a 5 mil quinientos dólares, ya que cuenta con más de cuatro millones de seguidores solo en Instagram.

Alexandra, respondió con esta respuesta ya que algunos seguidores la cuestionaron con relación a sus ingresos, vinculandola con la denuncia que el pasado año se filtró, en la que ella tenía un contrato de ciento diez mil pesos mensuales en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI).

La también empresaria aclaró que ya no tiene acuerdo con el INAIPI y que su sustento viene del sector privado, principalmente de sus redes sociales.

Según publica el portal MASVIP, la modelo ha incursionado en la tienda online “On Point Girls”, donde percibe de forma diaria entre 300 mil y 450 mil pesos mensuales.

“Para ser honesta hace tiempo que no trabajo en el INAIPI, a parte de eso te recuerdo que ya estoy cobrando de 3,500 a 5,500 US por publicaciones en mi instagram, y HUMILDEMENTE gracias a Dios por todo @onpointgirlsrd genera diario de 300 450 mil pesos diario solamente vendiendo por instagram y al por mayor”, expresó la ex esposa de Mozart la Para en una nota.

