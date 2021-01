Alexandra MVP genera $27, 541 dólares en sus primeras 24 horas en Only Fans; aclara malos entendidos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A pesar de las altas críticas que la popular celebridad de redes sociales y empresaria, Alexandra MVP, recibió por la apertura de una cuenta en Only Fans, la joven generó un monto económico de 27, 541.22 dólares en sus primeras 24 horas.

“A las personas al parecer se les olvidó que Only Fans es una red de servicio de suscripción de contenido, que otras personas la aprovechen para darle un mal uso es lamentable. Yo como una marca que soy solo estoy explotando mi imagen a una mayor etapa comercial. Nunca mostraría videos o fotos explícita, ya que respeto mucho el apoyo que el público me ha brindado y además soy una madre que cuida cada detalle para no darle a mi hija un ejemplo que afecte su moral y educación que he venido brindándole hasta ahora”, declaró Alexandra.